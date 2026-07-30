百勝中國次季多賺14% 收購內地必勝客所有權8月完成 助新店最快2年回本

百勝中國（9987）第二季經調整淨利潤2.44億美元，按年增長14%。季度股息每股0.29美元，按年增21%。

下半年料受高基數影響 去年受惠外賣大戰

百勝中國首席執行官屈翠容表示，該集團已連續第9個季度實現系統銷售額、經營利潤及經營利潤率的同步增長，儘管市場環境依然充滿變化，但其第二季度的收入增長繼續跑贏行業，同時自營店及加盟店擴店步伐去年同期加快。她稱，儘管去年外賣平台補貼帶來的影響，將使該集團下半年面臨按年較高基數的影響，但憑藉其多元化的增長策略，有信心繼續保持行業領先，並實現全年增長目標。

內地必勝客免付特許經營費 將加速增長

百勝中國早前公布，推進必勝客品牌在內地的所有權收購，預計將於8月完成交割。屈翠容指出，預計免去品牌特許經營費帶來的成本節約，將推動利潤率提升，使必勝客的餐廳利潤率更接近肯德基的水平，並讓更多潛在新店能夠達到2至3年的回本期，預計在更大的戰略靈活性，將加速必勝客增長。

肯德基系統銷售額增長7%

期內總收入31億美元，增長13%。按業務劃分，肯德基收入23.4億美元，增長12%，系統銷售額增長7%，同店銷售額增長1%。而必勝客收入6億美元，增長11%，系統銷售額增長6%，同店銷售額增長1%。

百勝中國指，上季撇除外匯影響的系統銷售額按年增長6%，同店銷售額增長1%；而同店交易量亦按年增長5%，連續第14個季度實現增長。

季內淨增560家門店 四成屬加盟店

百勝中國於第二季度淨新增門店560家，創第二季新高，其中淨新增加盟店佔比為41%。截至6月底門店總數達1.92萬家，其中加盟店佔比為18%。第二季度外賣銷售按年增長26%，佔餐廳收入約 54%，比例較去年同期的45%有所提升。肯德基及必勝客活躍會員超過2.7億戶，按年增長6%。