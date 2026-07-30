證監凍結富途某實體持有客戶帳戶 資產逾1.25億 涉IPO欺詐 「營造股份虛假需求」

證監會公佈，向富途證券發出限制通知書，禁止該行處理或處置由某實體持有的客戶帳戶內的資產，涉及逾1.25億元。該實體涉嫌參與一項欺詐計劃，旨在營造首次公開招股（IPO）股份需求的虛假或非真實表象。

證監會指，富途並非證監會的調查對象，而該限制通知書亦不會影響富途或該行其他客戶。

禁止券商處置該等客戶資產

該限制通知書禁止富途在未有事先獲得證監會的書面同意的情況下，以任何方式處置或處理、輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該等客戶帳戶內的任何資產，以該通知書所載的款額為限。若富途接獲任何與受限制資產有關的指示，亦須立即通知證監會。

證監會認為，為維護投資大眾的利益及公眾利益，發出有關限制通知書是可取的，又指調查仍在進行中。

月初傳加強監管IPO建簿及分配

彭博本月初引述知情人士報道指，證監會正加強對新股市場的審查，監管焦點擴展至建簿及股份分配做法。當時的報道指，證監會已將建簿與IPO分配列為下一個主要執法重點，因其發現不公平分配的模式，包括部分認購據稱來自與發行人有關聯的個人或主要股東，以人為方式推高公眾需求。另外，證監會與港交所去年12月曾致函13間主要保薦銀行，並進行現場檢查，以確保公司維持足夠資源並嚴格合規。

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