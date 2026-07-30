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微軟季度收入增18%勝預期 Azure全年收入首破千億美元 股價盤後升9%

股市
更新時間：11:45 2026-07-30 HKT
發佈時間：11:45 2026-07-30 HKT

微軟（Microsoft，MSFT）公布截至6月底止第四財季業績，收入按年增長18%至900.07億美元，Azure全年收入更首次突破1,000億美元；經調整後每股收益（EPS）按年增長23%至4.74美元，收入及盈利雙雙較市場預期為高。業績公布後，微軟盤後股價升8.9%至425.21美元。

Azure和其他雲服務收入增43%

期內，市場最關注的雲業務表現強勁，整體按年增長27%至593億美元，勝預期。其中，Azure和其他雲服務收入按年增長43%，高過公司原先預測的39%至40%；而包括Azure在內的智能雲業務按年增長32%至393.1億美元；Microsoft Cloud收入則增長27%至593億美元。

Anthropic投資獲32億美元收入

資料又顯示，對Anthropic的投資在第四財季帶來32億美元收入，加上自願退休計劃開支低過預期，部分被Xbox遣散及資產減值開支抵銷；多項特殊因素合共為每股盈利帶來0.27美元貢獻。

365 Copilot付費用戶逾3000萬

微軟行政總裁Satya Nadella表示，Azure全財年收入首次超過1,000億美元，這是一個重要里程碑，意味着Azure已經不再只是微軟雲轉型中的增長引擎，而是公司收入結構中體量巨大、且仍保持高增速的核心業務。同時，Microsoft 365 Copilot付費用戶數超過3000萬，亦是另一重要里程碑，意味着企業客戶對AI辦公助手的接受度正在提升。

今年資本支出指引保持不變

另一方面，AI軍備競賽仍然代價高昂，微軟第四財季投入358億美元用於購置物業和設備，投入規模是去年同期的兩倍多，並較預期為高。不過，當季支持客戶對雲和AI產品需求的總資本支出按年增70%至410億美元，較預期為低。

至於2026自然年的年度資本支出有望大致符合約1,900億美元的微軟此前公佈指引。微軟在業績電話會上亦公佈，今年資本支出指引保持不變，成為首批未上調支出指引的科技巨頭。

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