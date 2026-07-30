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Meta收入超預期 惟下季指引失望 自由現金流驟降91% 盤後跌逾7%

股市
更新時間：11:33 2026-07-30 HKT
發佈時間：11:33 2026-07-30 HKT

Meta（META）公布，第二季收入按年增長28%至608億美元，高於市場預期，但第三季收入指引僅610億至640億美元，區間中值625億美元低於市場預期；此外，經營現金流達318.62億美元，但由於資本開支高達310.8億美元，自由現金流僅剩7.84億美元，較去年同期85.49億美元大幅縮水，按年驟降91%，創自2022年底以來最低水平。消息導致Meta周三盤後一度下跌逾10%，收市報542美元，跌約7.45%。

廣告業務仍是增長核心

綜合媒體報道，Meta第二季每股盈利由去年同期7.14美元跌至6.18美元，低於市場預期。期內，營運溢利按年跌8%至187.75億美元；營運利潤率由去年同期43%降至31%；純利則跌14%至158.48億美元。

各項收入中，廣告業務依然是增長核心，收入按年增長27%至593.63億美元，旗下應用程式廣告展示次數增加14%，平均廣告價格上升12%；包括Facebook、Instagram、Messenger及WhatsApp的Family of Apps收入，按年升1%至603.70億美元；Reality Labs收入則按年升0.4%至4.31億美元。

上調全年資本開支下限

同時，Meta將全年資本開支指引區間收窄並上調下限，由此前的1,250億至1,450億美元，調整為1,300億至1,450億美元，顯示AI基礎設施投資力度仍將維持高位。

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在電話會議中預期，公司算力很大部分將用於訓練旗下模型、發展核心業務及提供個人助理與新產品，但亦期望能發展出服務大型客戶的龐大業務。

問及AI策略及計劃如何運用相關資金時，朱克伯格表示，公司相信個人AI代理將成為巨大消費業務，並認為儘管短期內投資成本高昂，但公司擁有獨特優勢，能夠大規模將這項技術商業化。

面臨核心業務法律風險

此外，Meta亦面臨與其核心業務相關的法律風險，將全年費用指引收窄至1,650億至1,690億美元，其中包括第二季確認的24億美元法律訴訟相關費用。公司財務總監Susan Li在業績聲明中表示，公司持續看到幾個市場對青少年相關問題的審查，且今年在美國亦有幾宗與青少年相關的審判正排期進行，最終可能導致重大損失。

此前，Meta曾在一份法院文件中表示，美國四個州正尋求對公司罰款1.4萬億美元，指控公司刻意將社交平台Facebook與Instagram設計成容易使年輕用戶成癮的機制，並在平台安全問題上誤導公眾。

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