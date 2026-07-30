牛熊證街貨嚴重失衡 成港股續升誘因｜古天后

7月30日，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。國際油價近日大幅攀升、美國政府推出新一輪關稅措施，以及人工智能（AI）基建投資熱潮持續，均重燃市場對通脹升溫擔憂。而美國聯儲局於本港時間周四凌晨2時宣布，維持聯邦基金利率目標區間介乎3.5厘至3.75厘，即連續第五次會議按兵不動，符合市場預期。不過今次議息投票中，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員以9票贊成對3票反對通過，3位地區聯儲銀行總裁投下反對票，因為佢哋主張加息0.25厘。

美股周四大幅波動受壓，道指議息結果公布前，道指一度跌954點，議息結果出爐後，道指跌幅曾收窄至約500點，標指與納指更曾倒升；其後總統特朗普威脅將沉重打擊伊朗，加上債市向上，反映聯儲局選擇維持利率不變後、或喺應對通脹方面可能落後，拖累道指恢復跌勢，並擴大跌幅至接近1200點。道指收市仍跌1153點或2.19%，報收51594；標指及納指分別下滑1.52%及1.74%，報7316及24442；費城半導體指數持續下跌5.33%，報10447。

聯儲局喺一連兩日會議後發出聲明，提到雖然中東衝突帶來高度不確定性，但美國經濟以穩固步伐擴張，生產力增長及資本投資表現強勁。今次投反對票嘅FOMC成員包括克里夫蘭儲銀總裁Beth Hammack、明尼阿波利斯儲銀總裁Neel Kashkari，以及達拉斯儲銀總裁Lorie Logan，佢哋都主張加息0.25厘，顯示局內希望收緊政策壓力增加。

以往聯儲局主席會調整會後聲明，透過轉鷹或放鴿措詞，暗示未來政策行動，並說服成員放棄投反對票，不過現主席沃爺摒棄呢項工具，意味難有其他方法掩蓋局內分歧。是次議息後未有發出最新經濟或利率預測，沃爺表示聯儲局將毫不猶豫地採取行動應對通脹，雖然局方未有透露利率政策走向，但將採取必要措施來實現2%通脹目標，強調通脹走高時，央行決策者傾向於收緊貨幣政策。

議息結果公布前，特朗普在霍士新聞訪問中揚言會痛擊伊朗，以回應美軍喺約旦基地受襲，刺激紐約期油曾彈7.96%，每桶高見85.57美元，收市仍漲6.56%，報84.46美元。至於美國10年期債息轉升9.5個基點，至4.699厘，30年期債息升穿5.2厘水平，是2007年以來首次，高見5.227厘，漲幅達到13.1%。美滙指數一度下滑0.65%至100.76。

恒指上方首個阻力26000

昨日港股續升，高開176點，全日升497點，以接近全日高位收市報25807，連升三個交易日，成交額3,122億元，按比例計，未算完全配合升幅，市寛則繼續背馳。至夜期時段，聯儲局議息維持息率不變，夜期於議息公布後扯高，升至25900水平收市，不過黑期時段升勢回順，黑期今早於25800水平徘徊。北水雖然已連續第五個交易日錄得淨流出，累計流出金額逾150億元，但港股表現卻呈反向，可能跟牛熊證街貨最近1000點上下重貨區嚴重失衡有關。

以昨日收市價計算，最近1000點牛熊證街貨比例為1:9，反映散戶主要睇淡，大量熊證街貨同時反映券商已因派發大量熊證進行對沖，累積大量淡倉，一旦今日熊證被強制回收，券商手上淡倉回收後將強制平倉，剛好提供一個機會給予期指好倉大戶於期指結算日，高位結算並進行轉倉，不排除今日大市或再推高至26000，甚至26200水平。

當然，呢個情況並非必然發生，但值得留意20日線正往上移，相當接近正下移之50日線，如大市保持高位，20日線短期內將升穿50日線，出現第二個黃金交叉，或有望扭轉港股中線跌勢，但能否重新建立一個升浪，則仍有待確定。短線恒指支持為25600-25700成交密集區，25600亦為10個月線25585附近，下一支持為25300即5日線所在，重要支持為25100-25150，10日線所在。至於上方首個阻力為25950-26000，下一阻力為26200。

古天后