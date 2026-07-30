美長債息急升 恒指高開67點 SK海力士未止跌 中際旭創首掛潛水｜港股開市

美國聯儲局一如預期維持聯邦基金利率於3.5厘至3.75厘不變，但有3名委員投下反對票及主張加息25個點子，反映委員會內部分歧擴大，亦是十年來聯儲局首次在同一次政策決議中出現3張方向一致的反對票。更值得留意的是，消息公佈後，美國長債息率急升，其中10年期債息升至4.683厘；30年期債息更高見5.21厘，創2007年以來新高。至於美匯指數周三急跌後，今早微升，暫報100.88水平。

美股三大指數全數下跌，其中道指收市跌1153點或2.19%，報51594點；標指跌112點或1.52%，報7316點；納指跌433點或1.74%，報24442點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三升1.73%至6434點。

韓股回穩 SK海力士未止跌

韓國股市連續兩日跌至熔斷後，今早暫輕微回升0.6%。焦點股三星電子（韓:005930）公佈第二季營業利潤達89.49萬億韓元，按年大幅增長1814%，超出市場預期；股價早段暫升0.4%。不過，同業SK海力士（韓:000660）未止瀉，暫跌逾2%；又在港上市SK海力士兩倍槓桿ETF（7709）再跌逾11%至29元。

港股方面，恒指今早高開67點，報25875點。重磅科網股普遍向上，阿里（9988）升0.3%；騰訊（700）無起跌；美團（3690）升2%；小米（1810）今日收市後公佈新車，股價升1.6%；京東（9618）則升1.7%。此外，新東方（9901）績後大升，股價開市漲近15%。

兆易創新朱一明自願承諾不減持

個股消息中，兆易創新（3986）控股股東、實際控制人朱一明自願承諾，自7月29日起12個月內不以任何方式減持其持有的公司股份。該股開市報438元，升0.3%。

瀾起科技昨首次回購A股

另一存儲相關股瀾起科技（6809）亦公布，昨日通過集中競價交易方式首次回購50萬股A股，佔總股本比例0.04%，支付總額約1.03億人民幣，每股回購最高價210元，每股回購最低價192.18元。該股開市報265.6元，仍跌1.5%。

中際旭創國際配售超購近9倍

新股方面，中際旭創（3308）今日正式掛牌，公開發售部份錄16.84倍認購，一手中籤率70%，國際配售部份則錄得9.73倍認購。該股開市報971元，跌0.9%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股55.89億元，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）及智譜（2513）分別獲淨買入13.26億元、8.32億元及4.92億元；而中芯國際（981）、小米（1810）及美團（3690）分別遭淨賣出20.08億元、19.47億元及6.36億元。

