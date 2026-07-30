恒指連升4日 成交再逾3000億 海力士槓桿ETF暴瀉22% 專家憂兩萬六點遇阻｜港股開市

雖然美國聯儲局維持息口不變，但有3名成員支持加息，加息陰霾更濃，美股周四顯著下挫，亞洲股市則個別發展，恒生指數微升50點，以四連升合計，恒指累積升幅已達895點。大市成交輕微下降至3,049億元，但連續兩日錄得超過三千億元。北水錄得淨流出85.7億元，數額較周三增加53%，並且是連續6日錄得淨流出。

恒指企穩250天平均線

美股道指周四大跌逾千一點，但港股未有受到拖累。恒指輕微高開68點之後，一直窄幅上落，全日高低波幅僅314點，在250天平均線（約25721點）附近徘徊，收市報25858點，升50點或0.2%，連續兩日企穩在250天平均線之上。國企指數升0.3%，報8644點；科技指數收報4803點，跌1.3%，跑輸大市。

南方東英採靈活槓桿結構

內地股市偏軟，上證綜指跌0.6%，深證成指挫2.7%，近期弱勢的深圳創業板指數更插近4%。韓國股市未止跌，韓國KOSPI指數跌1.2%，重磅股SK海力士再跌5.6%，本港上市的南方海力士兩倍槓桿產品（7709）更暴瀉22.4%。南方東英早前宣布，旗下槓桿及反向產品將由8月3日起採用靈活槓桿結構，目標槓桿倍數將於周五（31日）收市後公布，當中包括南方海力士兩倍槓桿產品在內。

亞洲其他股市方面，台灣加權指數微跌0.3%；日股則企穩，日經平均指數升0.7%

半導體股遭拋售 中芯跌8%

內地上市的存儲晶片巨頭長鑫科技A股一度下跌7%，雖然收市跌幅收窄至只有0.2%，但亦嚇怕了投資者，本港上市的中資半導體股遭拋售，中芯（981）跌7.7%；華虹宏力（1347）挫8.3%，天數智芯（9903）更急挫14.7%。AI股亦受壓，智譜（2513）急挫16.6%，MiniMax（100）亦降4.2%。

新東方績後獲多間大行唱好

個別股份公布業績之後有追捧，新東方（9901）公布業績後獲多間大行唱好，股價抽升18.8%。百威亞太（1876）中期多賺一成半，股價一度抽升一成，但收市只升1.7%。渣打集團（2888）業績好過預期，但周三創收市新高之後，今日回吐0.2％。

光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，從低位計起，恒指已差不多反彈約三千點，估計在26000點將遇到阻力，能否再向上突破，要視乎中資互聯網重磅股即將公布的業績表現。

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1415：港股今早好淡爭持，恒指高開67點，開市不久曾升163點至25971點，其後走勢反覆，一度倒跌最多112點，低見25695點；中午收跌8點或0.03%，報25798點；成交額 1,620.74億元。科指半日跌54點或1.13%，報4809點。

京東網易升2% 聯想挫半成

科網股個別發展，騰訊（700）升近0.8%，報470元；美團（3690）微升0.05%；京東（9618）、網易（9999）升2%。阿里巴巴（9988）跌1.7%；聯想（992）挫5.1%。小米（1810）今晚舉行汽車技術發布會，半日跌1.6%。

海力士槓桿ETF瀉近15%

晶片股續捱沽，中芯（981）跌6.5%；華虹宏力（1347）挫8.4%；瀾起科技（6809）及兆易創新（3986）分別跌6.1%及5.2%；天數智芯（9903）挫近一成。韓股SK海力士未止跌，在港上市SK海力士兩倍槓桿ETF（7709）半日跌14.7%至27.88元。

百威亞太績後升逾7%

新東方（9901）績後獲多間大行唱好，半日抽升逾17%，為表現最佳藍籌。百威亞太（1876）同樣績後造好，股價升7.4%。

今日新上市的中際旭創（3308）開報971元，低開近1%後，最低曾見980元，較上市價980元低一成；中午收報908元，跌7.3%。

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0930：美國聯儲局一如預期維持聯邦基金利率於3.5厘至3.75厘不變，但有3名委員投下反對票及主張加息25個點子，反映委員會內部分歧擴大，亦是十年來聯儲局首次在同一次政策決議中出現3張方向一致的反對票。更值得留意的是，消息公佈後，美國長債息率急升，其中10年期債息升至4.683厘；30年期債息更高見5.21厘，創2007年以來新高。至於美匯指數周三急跌後，今早微升，暫報100.88水平。

美股三大指數全數下跌，其中道指收市跌1153點或2.19%，報51594點；標指跌112點或1.52%，報7316點；納指跌433點或1.74%，報24442點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三升1.73%至6434點。

韓股回穩 SK海力士未止跌

韓國股市連續兩日跌至熔斷後，今早暫輕微回升0.6%。焦點股三星電子（韓:005930）公佈第二季營業利潤達89.49萬億韓元，按年大幅增長1814%，超出市場預期；股價早段暫升0.4%。不過，同業SK海力士（韓:000660）未止瀉，暫跌逾2%；又在港上市SK海力士兩倍槓桿ETF（7709）再跌逾11%至29元。

港股方面，恒指今早高開67點，報25875點。重磅科網股普遍向上，阿里（9988）升0.3%；騰訊（700）無起跌；美團（3690）升2%；小米（1810）今日收市後公佈新車，股價升1.6%；京東（9618）則升1.7%。此外，新東方（9901）績後大升，股價開市漲近15%。

兆易創新朱一明自願承諾不減持

個股消息中，兆易創新（3986）控股股東、實際控制人朱一明自願承諾，自7月29日起12個月內不以任何方式減持其持有的公司股份。該股開市報438元，升0.3%。

瀾起科技昨首次回購A股

另一存儲相關股瀾起科技（6809）亦公布，昨日通過集中競價交易方式首次回購50萬股A股，佔總股本比例0.04%，支付總額約1.03億人民幣，每股回購最高價210元，每股回購最低價192.18元。該股開市報265.6元，仍跌1.5%。

中際旭創國際配售超購近9倍

新股方面，中際旭創（3308）今日正式掛牌，公開發售部份錄16.84倍認購，一手中籤率70%，國際配售部份則錄得9.73倍認購。該股開市報971元，跌0.9%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股55.89億元，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）及智譜（2513）分別獲淨買入13.26億元、8.32億元及4.92億元；而中芯國際（981）、小米（1810）及美團（3690）分別遭淨賣出20.08億元、19.47億元及6.36億元。

