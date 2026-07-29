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新東方上調經調整少賺11% 續嚴謹產能擴張 AI成核心優先事項

股市
更新時間：21:15 2026-07-29 HKT
發佈時間：21:15 2026-07-29 HKT

新東方（9901）5月底止季度經調整淨利潤錄得8776萬美元，按年下跌10.5%。淨營收15.3億美元，按年增長23%。全年計，新東方經調整淨利潤5.71億美元，按年增長10.5%；淨營收56.61億美元，按年增長15.5%。

料新財年收入增14至18%

該集團預計，2027財年（2026年6月1日至2027年5月31日）淨營收將介乎64.539億美美元至66.803億美元之間，同比增長14%至18%。

派息3億元分兩期發

2027財年股東回報方面，新東方指，董事會已批准2027財年普通現金股息總額預計約3億美元，將分兩期分別於2026年12月及2027年6月派發。同時授權新的股份回購計劃，未來12個月內回購總值不超過2億美元的美國存託股或普通股。

非學科輔導報名107萬人

新東方董事會執行主席俞敏洪表示，第四季度營收增長23%，出國考試及諮詢業務營收增長約3.6%，成人及國內考試備考業務增長約29.1%，新教育業務增長約24.8%。非學科類輔導業務覆蓋約60個城市，吸引約107.2萬名學生報名；智慧學習系統及設備在約60個城市獲採用，付費用戶約32.6萬名。俞敏洪指，成果反映出集團核心教育策略的穩健性，以及對提升教學標準與產品品質的堅定承諾。

人工智能成核心優先事項

新東方首席執行官周成剛指出，本財季將繼續推進嚴謹的產能擴張戰略，同時人工智能已成為集團組織層面的核心優先事項，集團將以清晰的執行路徑和可量化的進展推動其落地應用，進一步強化OMO教學系統，深化人工智能在教育生態系統中的整合，並部署人工智能以提升營運效率及對教學團隊的支援。展望2027財年，東方甄選將借助新東方學習中心拓展線下體驗店，加快自營品牌發展，優化會員制度營運，並提升供應鏈效率。

新東方執行總裁兼首席財務官楊志輝就提到，第四季度經調整經營利潤率7.2%，較去年同期上升60個基點；全年經調整經營利潤率13%，增加170個基點。展望未來，集團將在新財年繼續推進各核心業務線的成本控制與效率提升舉措。

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