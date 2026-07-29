中際旭創H股暗盤潛水 每手蝕約500元 管理層昨緊急開會 否認降價傳聞

光模塊龍頭中際旭創（3308）將於周四（30日）正式上市，今日暗盤交易初段「潛水」。以富途暗盤計，該股一度跌5%，低見971元，其後回穩，暫報970元，但仍較招股價980元下跌約1%，每手賬面虧蝕500元。值得一提的是，公司管理層周二緊急召開電話會議，否認1.6T光模塊惡性降價傳聞及對AI資本開支的擔憂，強調客戶對AI需求已延伸至2028年，2027年真實訂單已下達。

擬動用最多80億回購A股

事實上，中際旭創A股（300308）周二急跌逾15%，公司除了緊急召開電話會議外，當晚推亦出巨額回購計劃，擬動用40至80億元人民幣用於回購股份，回購價格不高於方案決議前30個交易日平均股價的150%，刺激股價周三反彈4.74%，收報951元人民幣。

若以此計算，即最新中際旭創H股定價980元，較A股折讓約11%。