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渣打第二季多賺2%勝預期 加碼10億美元回購 中期息增至20.4仙

股市
更新時間：16:00 2026-07-29 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-29 HKT

渣打（2888）今午公布截至6月底業績，第二季除稅前溢利23.3億美元，按年增長2%；經營收入57億美元，按年增長3%，兩者均高於預期；派中期息每股20.4仙，按年增長66%，集團同時宣布新一輪10億美元股份回購。集團股價午後一度升逾6%至237元，創新高，其後回落。

第二季淨利息收入升7%

渣打第二季淨利息收入29億元，按年升7%，主要由交易量及資產負債表組合優化所帶動。非利息收入28億元，大致持平，倘撇除Solv India交易則按年上升9%，主因財富方案業務及環球銀行業務持續增長。

期內，財富方案業務收入上升43%，主要由投資產品錄得雙位數的強勁增長所帶動。環球銀行業務收入上升18%，受放貸活動強勁以及資本市場活動增多所帶動。此外，渣打第二季信貸減值支出增加3,100萬元至1.5億元。

半年多賺逾9%破紀錄

若以上半年計，渣打除稅前溢利增9.2%至破紀錄的47.8億美元，每股盈利增加17%至151.6仙。期內，經營收入升6.4%至116.04億美元；倘撇除Solv India交易則上升8%。其中，渣打上半年淨利息收入升4%至57億元；非利息收入升8%至59億元； 財富方案業務升38%；以及環球銀行業務上升19%。

期內，信貸減值為4.46億元，其中2.96億元來自財富管理及零售銀行業務，1.5億元來自企業及投資銀行業務，主要因中東衝突有關的一般性額外撥加所致。

全年業績指引方面，按固定匯率基準計算並撇除主要重大項目 ，全年經營收入按年增幅將約5%至7%範圍的中間數；其中，按固定匯率基準計算，淨利息收入預期將實現低單位數百分比的按年增長。此外，按固定匯率基準計算，支出（不包括重大項目）預期約133億元。至於有形股東權益回報，預期將高於12%。

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