大市成交增 提防回調｜唐牛午市攻略

恒指再向上衝，今早最多升逾400點，與26000大關相距不遠，半日收報25657點，升346點或1.37%，成交金額1,730億元。一如本欄昨日所說，細成交下的升市才有持久力。但要留意，今日半日成交明顯增加，如無意外，全日成交應突破3,000億元，從成交論角度出發，回調風險隨之增加。

攜程一旦破位 可挑戰390元

攜程（9961）日前被內地市監局罰款近52億元人民幣後，股價翌日裂口炒上，10天線（347.72元）成為主要支持，如能突破369元高位，下一站可挑戰390元；攜程Call 29842，行使價406.66元，實際槓桿3.5倍，明年6月到期。

近期收息股氣勢如虹，幾大內銀股強勢破頂，電訊股亦拾級而上，可謂財息兼收。戰友想分散組合風險，加強收息回報，不妨留意恒生國指備兌（3519）及恒生科技備兌（3589），最新公佈月度派息分別為0.16元及0.15元，現價年度化息率均約22厘，齊齊於下周一除淨，即最遲本周五入場，仍可收息。

當然，兩隻產品對標國指及科指，股價走勢與兩隻指數有直接關係，記得用注碼控制風險。

唐牛

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