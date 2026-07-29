韓股跌幅擴大至11% SK海力士再跌逾18% 韓財政部：正內部審查穩定韓股措施

韓股周二急跌逾一成後，今早先升後跌，雖然開市升約1.1%至6089點，但其後走勢反覆向下，並曾觸發熔斷，最新更跌逾11%至5351點；焦點股SK海力士（韓：000660）次季業績不及市場預期，股價跌逾18%；三星電子（韓：005830）亦跌逾12%。另一方面，韓國財政部表示，正在內部審查穩定韓國股市的措施。

花旗：樂觀情境10000點

雖然韓股近日表現低迷，但花旗近日一份報告指出，對韓國股市及半導體行業前景仍然樂觀，維持對韓國GDP增長3%至2.8%的預測，並指企業盈利結構性改善、股東回報政策深化，以及2026及2027年強勁的盈利增長為三大核心驅動因素。

該行認為，AI強勁需求正持續推升韓國半導體企業盈利能力，尤其是以HBM內存和DRAM為核心業務的龍頭企業。估值方面，花旗將KOSPI合理目標價區間設定為10000點（樂觀情境）至8500點（基本情境）。基於BPS估值倍數2.3倍，結合當前9.5倍的市盈率，認為KOSPI重估邏輯清晰，目標價具有充分支撐。

SK海力士：沒看到AI投資放緩

另一方面，SK海力士在電話會議上明確表示，目前沒有看到AI投資放緩的跡象，而AI基礎設施投資在2027年以後仍將保持穩健。同時，公司承諾將通過長期協議鞏固其在HBM領域的領先地位，雖然長期協議的條款各不相同，但通常為5年。

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對於市場擔憂長期協議綁定供給、後期可能引發過剩問題，管理層明確表示，長期協議料不會導致供應過剩。管理層亦解釋，第二季均價（ASP）受壓是因為產品銷售結構影響了平均銷售單價，而非需求走弱。產品路線圖上，SK海力士確認處於自2027年起量產HBM4E的正軌上，並已開始與主要客戶就2027年HBM供應進行商討。

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