恒指升497點 重越牛熊線 小米揚9% 分析料資金輪動持續｜港股收市

日韓台股市連日急挫，中港市場繼續成為避風港，港股在重磅重磅股領軍下，恒生指數急升497點，收報25807點，重越牛熊分界線，創近2個月新高。大市成交3122億元，重上3000億關；北水繼續淨流出55.9億元。

恒指高開177點，已是全日低位，其後反覆造好，以接近最高收市，報25807點，升497點，企上250天線。國指報8623點，升187點。科指報4864點，升134點或2.8%。A股亦回暖，上證指數收報3828點，升0.4%；深成指報13658點，升1.1%；創業板指數報3378點，升1.6%。

韓股再熔斷 收挫6%

亞洲區外圍股市一片哀嚎，韓國綜合指數連續第二日熔斷，一度狂插12.6%，收市仍挫6%。SK海力士業績遜預期，股價再急跌9.6%，本港上市的兩倍海力士ETF（7709）大跌14%報32.7元。台灣加權指數挫3.8%；日經平均指數跌1.5%。

資金沽韓股 平港股淡倉

彭博數據顯示，韓國綜合指數與恒生科指在過去20日重現負相關性，即兩者走勢相反，反映投資者正拋售三星電子、SK海力士等高權重韓股，同時為本港上市的科技股平淡倉，引發騰訊（700）、阿里巴巴（9988）等科網股近日抽升。

本港科網股領漲，騰訊升4.3%報466.4元；美團（3690）揚2.2%報92.3元；京東漲1.7%報126.2元；阿里巴巴升1.4%報113.6元。

小米漲9% 理想升一成冠藍籌

小米（1810）再急升9%收報31.88元；理想汽車（2015）更升9.9%報54.6元，兩股為表現最佳藍籌股。小米汽車將於周四舉行澎程系列的技術發布會，推出增程電動車款，小米董事長雷軍解釋，加入增程市場是因為澎程系列定位為智能可變大空間SUV，「既要跑得遠，也能用得久，補能要自由，這時候，增程便是那把鑰匙」，並認為入局未遲，市場份額未飽和，仍大有可為。理想創辦人李想指，歡迎雷軍加入增程賽道，預祝小米澎程大賣。另外據報理想已規劃「雙輪」及「雙足」兩款機械人產品。

AI股受壓 MiniMax逆勢反彈8%

AI概念股繼續受壓，建滔積層板（1888）瀉6.5%報31.54元；長飛光纖（6869）大跌5.9%報102.8元；兆易創新（3986）跌3.2%收報436.6元；瀾起科技（6809）跌2.9%報269.6元；中芯國際（981）跌2.8%報67.2元；華虹宏力（1347）跌1.1%報136.8元。至於ASMPT（522）跌1.9%報136.9元。不過大模型股MiniMax（100）大彈7.9%報212.8元；智譜（2513）僅跌0.9%報1033元。

新消費股造好，布魯可（325）抽升15.9%報54.35元；毛戈平（1318）大漲7%收報60.9元；泡泡瑪特（9992）升2.2%報166.4元

伍禮賢料26100點有阻力

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，恒指升至250天線水平，已累積較大升幅，短期有機會整固，而且下月多隻大型科技股將公布業績，市場觀望氣氛或轉濃。他指出，恒指短期阻力位在26100點，下方支持位則看25000點。

伍禮賢指出，資金正在市場及板塊間輪動，包括從日本、韓國等市場回流相對落後的港股，同時港股本地資金亦由AI概念股轉入傳統互聯網股，因這些股份恒指權重較高，有助推動大市表現，相信有關局面仍持續。至於韓股走勢，指出仍需觀察韓指能否形成短期底部，若繼續破底則反映跌市尚未結束。

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港股曾升逾400點，恒指今早高開176點後反覆上升，最多曾升434點，高見25744點，觸及250天線；中午收報25657點，升346點或1.37%；成交額1,730.39億元。科指半日升104點或2.2%，報4834點。

科網股造好，小米（1810）升9.2%，報31.94元；騰訊（700）一度升近半成，中午收市仍升4%報465.2元；美團（3690）升2.5%；阿里巴巴（9988）升1.6%。京東（9618）升2%，同系京東健康（6618）升5.6%。

汽車股落鑊，理想（2015）升10.1%，為半日表現最佳藍籌；吉利（175）升6.9%；比亞迪（1211）、小鵬（9868）均升4.6%；蔚來（9866）升4%。

中芯跌逾7% 瀾起插一成

ASMPT（522）績後挫7.5%，其餘晶片股亦受壓，中芯（981）半日瀉7.7%；華虹宏力（1347）挫近8%；瀾起科技（6809）、兆易創新（3986）更挫逾一成。

AI硬件股同樣受挫，長飛光纖光纜（6869）挫近9%；建滔積層板（1888）及建滔集團（148）分別跌8.2%及6.6%。至於大模型股，智譜 （2513）跌4.7%；迅策（3317） 跌9.4%，惟MINIMAX （100） 升8.3%。

海力士兩倍槓桿ETF挫逾25%

韓股今早再暴跌並觸發熔斷，SK海力士兩倍槓桿ETF（7709）大跌25.7%至28.24元；三星兩倍槓桿ETF（7747）亦瀉16.7%，報50.88元。

老鋪黃金（6181）未止瀉，半日跌近4%，報290.2元，為表現最差藍籌。

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0930：美國聯儲局將於本港時間周四（30日）凌晨公佈議息結果，根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局2026年7月維持利率不變的機會率為69.5%，加息0.25厘機會率則為30.5%，但今年9月加息機會率已接近80%。美股三大指數周三個別發展，道指收市升537點或1.03%，報52747點；標指升15點或0.21%，報7428點；納指則跌55點或0.22%，報24876點。

市場焦點中，存儲及晶片股繼續是跌市重災區，SanDisk（SNDK）跌逾14%；SK海力士（SKHY）曾低見128.29美元創新低，收市跌近9%；Rambus（RMBS）亦跌9%；美光科技（MU）跌8.9%；ARM及AMD亦齊齊跌逾8%；惟Nvidia（NVDA）微升0.25%。

SK海力士績後先升後跌

此外，SK海力士在美股收市後公佈第二季業績，雖然營業利潤升557%至60.5萬億韓元創新高，但仍低於市場預期；季度收入為79萬億韓元，同樣低於預期。SK海力士（韓：000660）在韓國股市表現反覆，一度升逾4%，其後倒跌，暫跌約3.6%；同業三星電子（韓：005930）則升1.1%。至於韓國綜合指數，亦跌0.45%至5996點。

港股方面，恒指今早高開176點，報25487點。重磅科網股普遍向上，阿里（9988）升1.7%；騰訊（700）升1.3%；美團（3690）亦升1.3%；小米（1810）升1.5%；京東（9618）則升0.7%。不過， 市場焦點SK海力士兩倍槓桿ETF（7709）再跌逾8%至34.8元。

藍籌股之中，理想汽車（2015）升4.5%最佳，百濟神州（6160）及藥明生物（2269）亦分別升2.3%及2.28%。

國際家居零售少賺9%增派息

個股消息中，近期改名的「JHC真好城」母公司國際家居零售（1373），在店舖總數減少下，全年收入按年跌8.9%至23.11億元；股東應佔溢利按年跌5.3%至4,518.5萬元，但每股派末期息2.3仙，按年增加53%。該股開市報0.69元，升1.5%。

ASMPT盈利升1.7倍 大增中期息

此外，ASMPT（522）上半年錄盈利5.84億元，按年升1.69倍；擬派中期息每股0.97元，按年大增2.73倍。同時，該股對今年第3季銷售收入預測介乎6.3億美元至6.9億美元之間，以中位數計按季升4.8%，按年亦升46.3%。該股開市報140.8元，升0.93%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股24.94億元，小米（1810）、智譜（2513）分別獲淨買入3.58億元及2.68億元；而美團（3690）、華虹宏力（1347）及中芯國際（981）則分別遭淨賣出9.24億元、8.84億元及6.82億元。