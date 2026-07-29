恒指升346點 小米揚9% 騰訊升4% 理想飆一成 ASMPT績後挫逾7%｜港股開市

港股曾升逾400點，恒指今早高開176點後反覆上升，最多曾升434點，高見25744點，觸及250天線；中午收報25657點，升346點或1.37%；成交額1,730.39億元。科指半日升104點或2.2%，報4834點。

科網股造好，小米（1810）升9.2%，報31.94元；騰訊（700）一度升近半成，中午收市仍升4%報465.2元；美團（3690）升2.5%；阿里巴巴（9988）升1.6%。京東（9618）升2%，同系京東健康（6618）升5.6%。

汽車股落鑊，理想（2015）升10.1%，為半日表現最佳藍籌；吉利（175）升6.9%；比亞迪（1211）、小鵬（9868）均升4.6%；蔚來（9866）升4%。

中芯跌逾7% 瀾起插一成

ASMPT（522）績後挫7.5%，其餘晶片股亦受壓，中芯（981）半日瀉7.7%；華虹宏力（1347）挫近8%；瀾起科技（6809）、兆易創新（3986）更挫逾一成。

AI硬件股同樣受挫，長飛光纖光纜（6869）挫近9%；建滔積層板（1888）及建滔集團（148）分別跌8.2%及6.6%。至於大模型股，智譜 （2513）跌4.7%；迅策（3317） 跌9.4%，惟MINIMAX （100） 升8.3%。

海力士兩倍槓桿ETF挫逾25%

韓股今早再暴跌並觸發熔斷，SK海力士兩倍槓桿ETF（7709）大跌25.7%至28.24元；三星兩倍槓桿ETF（7747）亦瀉16.7%，報50.88元。

老鋪黃金（6181）未止瀉，半日跌近4%，報290.2元，為表現最差藍籌。

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0930：美國聯儲局將於本港時間周四（30日）凌晨公佈議息結果，根據芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局2026年7月維持利率不變的機會率為69.5%，加息0.25厘機會率則為30.5%，但今年9月加息機會率已接近80%。美股三大指數周三個別發展，道指收市升537點或1.03%，報52747點；標指升15點或0.21%，報7428點；納指則跌55點或0.22%，報24876點。

市場焦點中，存儲及晶片股繼續是跌市重災區，SanDisk（SNDK）跌逾14%；SK海力士（SKHY）曾低見128.29美元創新低，收市跌近9%；Rambus（RMBS）亦跌9%；美光科技（MU）跌8.9%；ARM及AMD亦齊齊跌逾8%；惟Nvidia（NVDA）微升0.25%。

SK海力士績後先升後跌

此外，SK海力士在美股收市後公佈第二季業績，雖然營業利潤升557%至60.5萬億韓元創新高，但仍低於市場預期；季度收入為79萬億韓元，同樣低於預期。SK海力士（韓：000660）在韓國股市表現反覆，一度升逾4%，其後倒跌，暫跌約3.6%；同業三星電子（韓：005930）則升1.1%。至於韓國綜合指數，亦跌0.45%至5996點。

港股方面，恒指今早高開176點，報25487點。重磅科網股普遍向上，阿里（9988）升1.7%；騰訊（700）升1.3%；美團（3690）亦升1.3%；小米（1810）升1.5%；京東（9618）則升0.7%。不過， 市場焦點SK海力士兩倍槓桿ETF（7709）再跌逾8%至34.8元。

藍籌股之中，理想汽車（2015）升4.5%最佳，百濟神州（6160）及藥明生物（2269）亦分別升2.3%及2.28%。

國際家居零售少賺9%增派息

個股消息中，近期改名的「JHC真好城」母公司國際家居零售（1373），在店舖總數減少下，全年收入按年跌8.9%至23.11億元；股東應佔溢利按年跌5.3%至4,518.5萬元，但每股派末期息2.3仙，按年增加53%。該股開市報0.69元，升1.5%。

ASMPT盈利升1.7倍 大增中期息

此外，ASMPT（522）上半年錄盈利5.84億元，按年升1.69倍；擬派中期息每股0.97元，按年大增2.73倍。同時，該股對今年第3季銷售收入預測介乎6.3億美元至6.9億美元之間，以中位數計按季升4.8%，按年亦升46.3%。該股開市報140.8元，升0.93%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股24.94億元，小米（1810）、智譜（2513）分別獲淨買入3.58億元及2.68億元；而美團（3690）、華虹宏力（1347）及中芯國際（981）則分別遭淨賣出9.24億元、8.84億元及6.82億元。