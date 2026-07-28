韓股暴挫一成 專家恐跌市蔓延港股美股 「學巴菲特留八成現金等泡沫爆破」

韓股KOSPI指數今日重挫10.8%，SK海力士及三星電子股價分別暴跌14.7%及13.4%。有專家認為，韓股暴跌源於當地收緊股市槓桿、環球半導體板塊高位回調，以及傳中國將量產DUV光刻機消息影響；又預期在熱炒股陷入「股災」後，跌市或逐步延伸至美股及港股大市，建議投資者趁回升減持，並保留現金靜待泡沫爆破再入貨。

股市今日經歷急挫，不過有數據顯示散戶投資者仍在持續「撈底」買入三星電子及SK海力士，上半年散戶淨買入前30大的個股中，高達25隻在7月轉為「淨沽出」。其中以現代汽車最為典型，其上半年淨買入額高居第三（達11.4萬億韓圜），本月卻錄得2,538億韓圜淨沽出；現代摩比斯、LG電子、Naver及三星生物製藥等上半年愛股，本月亦紛紛錄得2,000億至3,000億韓圜的資金流失。相反，散戶趁股市急挫強力「撈底」半導體板塊。7月份，散戶合共有近17萬億韓圜加碼買入SK海力士（10.6萬億韓圜）與三星電子（6.3萬億韓圜），資金向半導體集中的現象極為嚴重，該板塊在散戶淨買入總額的比重於7月飆升至88.2%，而光是三星與SK海力士兩股就佔了其中86.9%的資金。

全職投資者余偉龍便指出，韓國全民炒股風氣盛行，人口僅5,000多萬卻擁有高達1億個證券戶口，不少年輕人借錢以2倍槓桿炒股。爆倉不單損害投資者個人資產，更會波及融資機構，或會引發金融危機。政府因而出手去槓桿，令由高位累跌逾七成的韓股更顯脆弱。

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國產AI消息誘發「杯弓蛇影」

其次是海外半導體板塊高位回調也加劇韓股暴跌，他舉例費城半導體指數今年初曾累升逾一倍，資金大量湧入ASML等硬件股，帶動日韓相關設備股大升。如今費城半導體回吐，高槓桿的韓股跌勢自然更猛烈。第三是中國國產AI消息誘發恐慌，市場傳出中國 DeepSeek 2.0及月之暗面Kimi K3 等消息，雖然破壞力未必太高，但市場「杯弓蛇影」先沽為妙。

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對於英偉達或為OpenAI提供高達2,500億美元的擔保，他表示可能要到2029年才目到成果，因為前期興建數據中心，這兩年必定呈負現金流，因此即使連現金流強勁的Google亦受影響。

微軟、亞馬遜PE若跌穿20倍吸引

他直言部分熱炒股已率先陷入「股災」，例如甲骨文由高位跌六成，SK海力士由高位腰斬至下挫逾七成，港股的建滔積層板（1888）亦顯著下挫，但預期未來兩三個月跌勢或逐步延伸至港股及美股大市。他建議參考巴菲特保留六至七成，甚至七至八成現金。若股市上升，每次減持10%股票，靜待泡沫爆破。目前市場正轉向追求自由現金流及盈利穩定的藍籌股，如微軟、亞馬遜市盈率（PE）大約22倍至27倍等，若PE跌穿20倍將極具吸引力。

待AI新產品出爐及拆倉完成後再進場

Blue Water Capital 投資總監李澤銘認為，韓股跌市源頭在於市場擔憂科技巨頭將收縮AI 資本開支。目前巨額投資效率低下，同等算力成本翻倍甚至三倍，但換取的收入極不相稱。以Google為例，增加千億投資僅換來一兩百億AI收入，而Google已屬表現最好，OpenAI 或其他 AI大模型變現能力更差。此外，亞洲市場，特別是韓國，積聚大量槓桿好倉，平倉及爆倉潮引發滾雪球式拋售，進一步加劇跌勢。

李澤銘預期，韓股短期需待槓桿清除，或經歷數月震盪，暫難預測是否已見底。而對於在高位盲目追入的投資者，相信暫難再見家鄉。他又指，現階段AI熱潮冷卻，需等新產品出爐及拆倉完成後再重新部署。

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