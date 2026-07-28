長鑫科技首掛締造創富神話 237名員工躋身千萬富豪 DeepSeek梁文鋒帳賺逾8億

被喻「中國版SK海力士」中國記憶體晶片龍頭長鑫科技（688825）昨日（27日）首掛表現亮眼，收市報49元，升465%，市值高達3.28萬億元（人民幣，下同），一舉擊敗工商銀行（601398）成市值最高A股。長鑫科技的上市不但為中籤投資者帶來豐厚回報，更掀起了一場驚人的「創富神話」，創始人朱一明持股市值逼近800億元，公司高管更有7人晉升「10億身家」。此外，中國人工智能（AI）獨角獸DeepSeek創辦人梁文鋒亦成為大贏家，帳面狂賺8.2億元。長鑫科技股價今日開市報45.22元，現報47.96元，跌2.12%。

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7名高管身價超10億

綜合內媒報道，長鑫科技上市首日，公司核心管理層身家迎來爆發式增長。若以收盤價計算，創辦人朱一明持股市值近800億元，公司高管有7人晉升「10億身家」，另外至少237名千萬富翁誕生。

至於基層員工方面，公司上市前兩期員工持股計劃累計授予6760人次，按長鑫科技上市首日的收盤總市值計算，朱一明將分配給員工的這部分股份價值超376億元。截至2025年底，該公司員工總數為19298人，若按此均攤，相當於人均可獲195萬元。

除了公司內部人員外，《彭博》報道，梁文鋒旗下投資機構在今次IPO中獲配股份數量位居中國私募基金之首，隨着長鑫科技掛牌首日股價大升，其相關持股帳面獲利約8.2億元（人民幣，下同）。

根據深圳私募排排網的數據顯示，梁文鋒旗下的寧波幻方量化投資及浙江九章資產管理，合共獲派發高達 2,020 萬股長鑫科技，在逾100家參與認購的中國私募機構中稱冠。按長鑫科技周一（27日）首日爆升465%、收報49元計算，彭博推算這筆投資單日已為梁文鋒旗下基金帶來約8.2億元的帳面進帳。根據彭博億萬富翁指數顯示，梁文鋒目前的淨資產已高達379億美元。

碧桂園創投每股轉讓價僅2.22元

不過，所謂有人歡喜有人愁。碧桂園創投作為早期投資方，因提前全額退場，徹底錯過了這輪上市紅利。據內媒引述資料指出，碧桂園創投旗下平台佛山市南海區匯碧五號股權投資合夥企業（有限合夥），於2024年12月將所持長鑫科技1.56%全部股權，以作價20億元轉讓給合肥國資平台合肥建長股權投資合夥企業，每股單價僅2.22元。

長鑫科技從事動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片業務，周一登陸A股科創板，一舉創下多項紀錄。該股開市報49.5元，較招股價8.66元升逾471%，其後最多升535%至55.03元，午後升幅收窄，最終收市報49元，升465%，市值高達3.28萬億元，一舉擊敗工商銀行（601398）成市值最高A股。

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