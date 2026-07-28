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細成交升市非壞事｜唐牛午市攻略

股市
更新時間：12:54 2026-07-28 HKT
發佈時間：12:54 2026-07-28 HKT

港股連續多日細成交上升，傳統說法就是成交不配合，說服力不足。但以我個人經驗睇，每次細成交上升，持久力反而更強，當升到某個水平，連牛頭角順嫂都忍唔住入場，加以大成交「配合」，就是見頂之時，且看今次走勢會否重覆。

細價股雲智匯（1037）今早最多升逾倍，消息層面上，鴻海旗下附屬公司以1.52億元收購2.39億股，相當於已發行股本33.85%，即每股作價0.6374元，另需同步以相同價格向餘下股東提出全購。最新市值約5億元，以鴻海入股價作為止蝕價短炒，且看能否突破今日高位0.91元。

唐牛

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