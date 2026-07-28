韓國擬再收緊槓桿ETF 研設個人投資上限

亞洲晶片股今早（28日）遭拋售，市場憂慮人工智能（AI）基建融資規模、投資回報及中國晶片業競爭加劇。韓國綜合股價指數（KOSPI）急挫逾10%，創4月20日以來的最低， 觸發程式交易暫停機制；SK海力士一度下跌30% ，三星電子亦跌逾11%。恒指（香港恒生指數） 今日中午收市報25,178點，跌28點。

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在市場波動加劇下， 韓國擬進一步收緊單一股份槓桿交易所買賣基金（ETF）規管，以抑制市場需求及劇烈波動。

據《彭博》報道，韓國金融服務委員會（FSC）主席Lee Eog-weon表示，若7月31日起生效的最新限制未能達到預期效果，當局將考慮推出更多措施，包括限制個人投資者買入相關產品的金額。

研強制培訓及提高交易單位

Lee Eog-weon今日（28日）與當地證券商及資產管理公司代表會面，討論進一步保障投資者及維持市場穩定的方案。

目前研究中的措施，包括要求投資者定期完成強制網上培訓及模擬交易課程，以及將個人投資槓桿ETF的金額，限制在其金融投資資產的特定比例內。FSC亦正商討加快落實提高最低交易單位的安排。

韓國早前已把相關產品的最低現金存款要求，由1,000萬韓元（約5.25萬港元）提高至3,000萬韓元（約15.8萬港元），新規提前至7月31日實施。