港股再向上挑戰250日線料有阻｜古天后

7月28日，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。美國及伊朗暫停交火，美國總統特朗普形容與伊朗談判非常良好，中東緊張局勢降溫，國際油價應聲而下，但美股嘅科技股仍然走軟，道指周一先升後回順，道指最多曾升660點，高見52607，隨後升幅收窄，收報52210，升262點或0.51%。標指微升1點或0.02%，報7413；半導體股再度受壓，納指彈1.15%後無以為繼，收市跌89點或0.18%，報24932。

中國存儲晶片製造龍頭長鑫科技喺上海科創板首日掛牌股價爆升，但未能帶動喺美國上市嘅記憶晶片股回升，SanDisk股價急插11%收市，SK海力士ADR早段反彈3%後掉頭，倒跌逾7%完場，失守上市價。The Information報道，中國廠商開始生產浸沒式深紫外（DUV）光刻機，消息拖累荷蘭半導體巨頭ASML喺ADR跌5%。重磅股個別發展，資金似乎又流去老登股，Alphabet及微軟股價均升約2%，但SpaceX及Nvidia分別跌1.3%及近5%。

中東局勢緩和，紐約期油急跌7.5%，每桶報82.62元，拖累能源股受壓，埃克森美孚及雪佛龍股價分別跌1.3%及2.4%。航空股則造好，美國航空及聯合航空股價齊揚；皇家加勒比郵輪股價亦漲4%。

摩根士丹利策略員Michael Wilson預期，美國投資者將資金輪換至優質股，專注於自由現金流回報及邊際利潤擴張。他指出，如果中東戰爭升級或聯儲局本周出乎意料加息，美股將面臨短期調整，但標指於7000將有強大支持。RBC資本市場策略員Lori Calvasina重申，最新業績期顯示，美企喺宏觀經濟嚴峻情況下，成功捍衞盈利。標指成份企業每股盈利勝預期比率由前一季85%升至90%，收入好過估算比率則由80%降至76%。美國10年期債息跌3基點，報4.649厘，對息口較敏感的2年期債息降1基點，至4.322厘。美滙指數先跌後揚報101.51，日圓報163.73兌每美元。

恒指昨日反覆向好，恒指高開後，午後一度升313點見25276高位，略升穿上周高位25267，收市報25207，升243點或0.97%。不過成交額則只有2104億元，未能做到價量齊升。本周四期指結算，目前正處於轉倉高峰期，不排除結算前，港股繼續高位震盪，一方面完成周波幅及月波幅；另一方面，高位轉倉。近幾個交易日，大市處於二萬五水平之際，成交卻持續縮水未能配合升勢，提防市場購買力已近消耗盡，每每靠夜期支撐指數向上，恒指即使企穩100日線即25200水平後，再挑戰250日線即25700，成交量持續縮水，甚至市寛見背馳，反彈浪隨時已近尾聲，港股亦處於強弩之末狀態，提防結算後或出現調整。

短線方面，5日線約25082成為首個支持，下一支持為10日線約24915；較大支持為24610即50日線所在，而24600至24800形成一個短線成交密集區，料為本周一個重要支持區。阻力方面，先觀察100日線即25192能否企穩，25200水平若能企穩，則向上挑戰10個月線25525機會甚大，而下一阻力為250日線即25700水平，料此水平阻力甚大。

古天后