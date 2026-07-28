恒指高開64點 盈喜股石藥升3% 老鋪插12%｜港股開市

美伊暫停互相攻擊，中東局勢降溫利好市場氣氛，但晶片股遭到拋售限制大市升幅。

道指周一曾升660點後升幅收窄，收報52210點，升262點或0.51%；標指微升1點或0.02%，報7413點；半導體股受壓，納指由升轉跌，收市跌43點或0.18%，報24932點。反映中國概念股表現的金龍指數升2.5%，報6257點。

據外媒The Information報道，中國上海國資委背景的企業開始生產浸沒式深紫外DUV光刻機，並向多間中國晶片製造商交付。消息拖累美股晶片相關股急挫，艾司摩爾（ASML）ADR插水逾5%；AMD跌5.1%；英偉達跌近5%，美光科技跌2.2%。閃迪跌逾11%，SK海力士跌逾7%收報143.02美元見美國上市以來新低。

阿里小米齊升1.8%

港股方面，恒指今早高開64點，報25271點。重磅科網股普遍升，騰訊（700）升1%；美團（3690）升1.68%；阿里巴巴（9988）及小米（1810）升1.8%；京東（9618）升2%。

石藥集團（1093）發盈喜，預料截至6月底止中期純利約59億至62億元人民幣，按年增長1.32倍至1.43倍，股價開市升3.1%。

老鋪黃金（6181）開市大跌12.9%，該公司亦盈喜，預期截至6月底止六個月的經調整淨利潤約43.1億至43.6億元人民幣，按年增長約83%至85%。