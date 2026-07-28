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恒指中午倒跌28點 智譜曾挫兩成 老鋪黃金上半年業績遜預期 大行削目標價｜港股開市

股市
更新時間：12:15 2026-07-28 HKT
發佈時間：09:27 2026-07-28 HKT

受AI龍頭「股王」英偉達Nvidia（NVDA）擬為OpenAI提供高達2,500億美元的融資保底擔保，以及市傳中國將量產DUV光刻機消息拖累，引發半導體股新一輪拋售潮，日韓股市周二亦急挫。日經平均指數跌逾4%，韓國KOSPI指數跌逾10%，兩度觸發熔斷機制。當中，SK海力士曾暴跌30%，創下歷來最大跌幅。

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港股方面，恒指開市升56點，升幅一度擴大至233點，惟其後未有買盤承接，大市之後倒跌，中午跌28點，報25178點，半日成交金額1,405億元；國指升19點或0.24%，報8385點。科指升0.2%，報4709點。北水南下合計淨流入8.52億元，終止連續3日流出。

隨競爭對手月之暗面開放Kimi K3模型供公眾下載，公司創辦人楊植麟早前表示，希望透過專注於開放性，以及比美國競爭對手專有系統更高的可用性來贏得用戶。受消息影響，在港上市的AI股下跌，智譜（2513）曾挫逾20%，中午報1070元，跌16.47%。MiniMax（0100）曾跌最多12.46%，中午報204元，跌11.15%。

另外，老鋪黃金（6181）發布上半年業績預告，惟表現遜於市場預期，遭多家大行下調目標價，其中高盛將目標價下調14%。老鋪黃金股價曾挫17.8%，低見325.8元。中午報306元，跌22.81%。

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0930：美伊暫停互相攻擊，中東局勢降溫利好市場氣氛，但晶片股遭到拋售限制大市升幅。

道指周一曾升660點後升幅收窄，收報52210點，升262點或0.51%；標指微升1點或0.02%，報7413點；半導體股受壓，納指由升轉跌，收市跌43點或0.18%，報24932點。反映中國概念股表現的金龍指數升2.5%，報6257點。

據外媒The Information報道，中國上海國資委背景的企業開始生產浸沒式深紫外DUV光刻機，並向多間中國晶片製造商交付。消息拖累美股晶片相關股急挫，艾司摩爾（ASML）ADR插水逾5%；AMD跌5.1%；英偉達跌近5%，美光科技跌2.2%。閃迪跌逾11%，SK海力士跌逾7%收報143.02美元見美國上市以來新低。

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阿里小米齊升1.8%

港股方面，恒指今早高開64點，報25271點。重磅科網股普遍升，騰訊（700）升1%；美團（3690）升1.68%；阿里巴巴（9988）及小米（1810）升1.8%；京東（9618）升2%。

石藥集團（1093）發盈喜，預料截至6月底止中期純利約59億至62億元人民幣，按年增長1.32倍至1.43倍，股價開市升3.1%。

老鋪黃金（6181）開市大跌12.9%，該公司亦盈喜，預期截至6月底止六個月的經調整淨利潤約43.1億至43.6億元人民幣，按年增長約83%至85%。

 

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