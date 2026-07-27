長鑫科技被喻「中國版SK海力士」 10年時間打破韓美DRAM壟斷

長鑫科技7月27日於上海科創板掛牌，市值達3.28萬億元（人民幣，下同），一躍成為A股股王。這家被業界喻為「中國版SK海力士」的DRAM晶片龍頭，用10年時間從零起步，在全球存儲晶片市場打開一道缺口，打破三星電子、SK海力士、美光三家韓美巨頭的長期壟斷，躍升為全球第四大DRAM供應商。

10年時間 從零起步到全球第四

長鑫科技創辦人朱一明2016年在合肥創立公司前身時，DRAM市場由三家海外巨頭牢牢把控，中國幾乎一片空白，需要的是數百億甚至上千億元的持續投入。當時最先獲合肥產投出手，國家大基金二期緊隨其後，而阿里雲、騰訊、聯想、小米等產業資本相繼入局，而六家內地龍頭券商同樣是股東，形成「保薦加直投」格局。正是這批「耐心資本」的長期陪跑，讓長鑫度過了近10年虧損。

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由於DRAM是典型技術密集型行業，10年來長鑫靠燒錢發展業務。截至2025年底，長鑫擁有近7,000項境內外專利，研發人員佔比逾三成。產線建設同樣驚人，合肥、北京三座12吋晶圓廠，月產能達30萬片。

朱一明在2018年DRAM晶片量產關鍵期，辭去兆易創新（3986）總經理職務，全職出任長鑫科技首席執行官，立下「公司不盈利不領薪」的軍令狀，如是者，這個「零薪」狀態持續了7年。

創辦人朱一明

AI需求促成盈利轉捩點 首季大賺250億

公司拐點在2025年下半年降臨，長鑫科技迎來爆發。生成式AI冒起，DRAM需求結構徹底改變；價格周期反轉，2026年首季傳統DRAM合約價按季漲近一倍；其產能利用率從83%升至96%，全球市佔率達7.67%，位列全球第四。

數據最直觀。2024年該公司營收241.8億元，毛利率僅5.6%，全年淨虧損90.5億元，產品高度集中於LPDDR系列，佔收入約82%。但在2025年營收跳升至618億元，按年勁增156%，毛利率大幅升至41%，並錄得淨利潤達71.4億元。產品結構明顯改善，DDR系列收入從31.7億元急增至195.3億元，按年增長515%，收入佔比升至約32%，成為第二增長支柱。

2026年首季更見爆發，長鑫單季營收508億元，按年大增719%，已相當於2025年全年收入的82%；毛利率高達79.2%；淨利潤247.6億元。境外收入已佔主營業務收入約三分之二。

產能逼近美光 技術仍落後3年

市場地位方面，長鑫科技現在全球DRAM市場份額位列第四，僅次於三星電子、SK海力士及美光科技。摩根士丹利6月報告預測，長鑫將在2023至2028年間增強月產能至38.8萬片，中國企業佔行業整體市佔率將從2023年的約18%提高至2028年的約23%。Counterpoint Research分析師MS Hwang估計，長鑫月產能到今年底將超過30萬片，接近美光水平。

然而，產能並非衡量競爭力的唯一指標。電路越精細，同樣大小的晶圓能生產的存儲容量越大，「比特輸出量」成為重要指標。MS Hwang指出，長鑫目前採用比最尖端企業落後兩至三代的製造技術，三星、SK海力士及美光均已採用被稱為「1c」的最新工序生產DRAM，而長鑫則處於從「1a」舊型向最新型過渡的階段，技術上落後約兩代，時間上落後約3年。

EUV設備管制成瓶頸 靠歐洲班底突圍

長鑫能否追上美韓巨頭？有分析指出，關鍵在於極紫外光（EUV）光刻設備，該設備由荷蘭ASML生產，惟美國政府針對半導體尖端技術實施對華出口管制，EUV設備對中國的出口持續收緊。在此背景下，中國半導體製造商只能依靠製造設備國產化來抗衡。

不過，長鑫科技擁有一項獨特優勢，早年經過收購，獲得來自歐洲原DRAM製造商奇夢達的技術人員，他們擁有設計和量產的實際經驗。半導體分析師Jim Handy指出，擁有實際設計晶片並進行量產的經驗是重要優勢，長鑫未來有可能在基於國產製造設備的微細化技術方面逐步追趕上來。