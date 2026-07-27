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耀才對逾千次清洗交易監控缺失 遭證監罰款280萬 稱「誠懇接受處罰決定」

股市
更新時間：16:58 2026-07-27 HKT
發佈時間：16:40 2026-07-27 HKT

證監會公布，對耀才證券國際（香港）作出譴責並處以罰款280萬元，原因是該公司沒有實施充足而有效的內部監控程序，以監察和偵測由其客戶進行的清洗交易。

螞蟻今年入主耀才 「新團隊重視風控與合規」

耀才證券於今年4月由螞蟻入主，該券商表示，誠懇接受處罰決定，已於2025年9月全部完成改造，目前所有內控技術均已符合監管要求，相關事件不涉及技術安全問題，亦不影響任何客戶的正常交易及資金安全。耀才續指，新團隊高度重視內部風控與合規管理，將持續加強相關體系建設，確保業務穩健發展。

615名客戶捲清洗交易個案

證監會表示，在其調查發現，於2023年11月1日至2025年9月13日期間，由於耀才的內部監控措施不足，導致615名客戶帳戶執行了1,021對涉及736隻股票及權證的清洗交易。證監會亦發現，由於耀才在2024年3月前主要依賴交易後監察及人手審查，來識別可疑交易活動，客戶因而得以在被偵測前進行清洗交易。

清洗交易是指一名投資者從自己手中買賣股份，當中並不涉及股份實益擁有權的任何轉變，令交易活動方面造成虛假或具誤導性的表象，從而扭曲相關股份的實際供求情況。

耀才靠人手阻截 監控力度不足

會方指出，儘管耀才於2024年3月引入了交易前攔截安排，但監控力度仍然不足，原因是有關新安排依賴人手介入而非自動化監控來防止清洗交易，而其以人手主導的阻截機制，僅在再次偵測到清洗交易後方會被觸發。另外，單日內同一客戶帳戶中的多項清洗交易會被視為單一事件，故同一交易日內重複發生的失當行為無法被識別及處理。結果客戶能夠於單日內不受限制地執行多對清洗交易。

證監會認為，耀才未能維持充分而有效的內部監控程序，以監察和偵測由其客戶作出的清洗交易，因而違反了《操守準則》，並沒有盡力確保市場廉潔穩健。

證監會表示，在決定採取紀律處分時，已考慮到所有相關情況，包括耀才過去曾多次被識別出其營運存在類似缺失，但每次均未能完全糾正該等缺失；並考慮耀才已採取步驟優化其系統及監控措施，以防止日後再有違規情況發生，並已承諾委聘獨立檢討機構，核實該等優化措施的成效；以及耀才與證監會合作，解決證監會提出的關注事項。

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