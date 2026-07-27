攜程處罰結果大致符預期 大行料整改影響佣金率 惟行業主導地位保持

攜程（9961）今早發公告表示，上周五（25日）收到市監總局根據反壟斷法作出的行政處罰決定，合計罰款約53億元人民幣；不過，攜程股價不跌反升，今早最多曾漲近8%至369元；暫報356元，續升約3.9%。

消除更嚴厲處罰憂慮

大摩發報告指出，攜程的處罰結果大致符合預期，即一筆過大額罰款及取消現有的特牌及金牌酒店合作安排，認為消除了市場對更嚴厲處罰的憂慮，例如強制改變整體酒店佣金率或市佔率。該行又指，整改措施或對有效佣金率構成壓力，但新的流量分配機制如廣告競價可部分抵銷影響，維持攜程「增持」評級，美股目標價60美元。

未對佣金率作直接限制

花旗亦指出，整改酒店的要求完全在市場預期之內，且監管部門未對攜程的佣金率和變現模式做出直接限制或指導，應能緩解部分投資者擔憂。該行又預計，攜程的行業主導地位將基本保持穩定，主因其核心競爭優勢建立在其強大的供應鏈管理能力、高價值的流量，以及卓越的客戶服務能力之上。

競爭對手搶市佔仍有難度

中銀國際則認為，市監總局對攜程處罰力度較原先預期更為嚴厲，反映當局對平台經濟「內卷式」競爭的整治決心，並預計行業抽佣率或將逐步下調，但認為攜程在國內線上旅遊市場的領導地位應不會受動搖，其他競爭對手短期要大幅搶佔市場份額仍有難度，維持「買入」評級，惟港股目標價由489元下調至428元。

攜程：誠懇接受有關決定

至於攜程今早發公告指出，市監總局認定攜程違反了反壟斷法，涉及沒有正當理由透過排他性安排限定交易相對人，以及在交易時附加不合理的交易條件。市監總局責令攜程停止違法行為，全額退還強制扣除酒店經營者的訂單儲備金1.22億元（人民幣，下同），沒收公司違法所得16.58億元，以及處以公司2025年中國境內銷售額7.5%的罰款，亦即35.21億元，合計約53億元。

攜程表示，誠懇接受有關決定，並將按照適用法律法規採取整改措施落實要求，以及將健全長效治理機制，致力促進旅遊行業可持續發展。

