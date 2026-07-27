長鑫科技登陸科創板 半日狂升531% 市值近3.7萬億 創A股多項紀錄

內地記憶晶片龍頭企業長鑫科技（688825）今日（27日）登陸A股科創板，一舉創下多項紀錄。長鑫科技開市報49.5元（人民幣，下同），較招股價8.66元升逾471%，其後股價反覆向上，截至中午報54.65元，升531%，市值高達3.66萬億人民幣，一舉擊敗工商銀行（601398）成市值最高A股。

野村予116元目標價

另一方面，野村給予長鑫科技116元人民幣的目標價，預計其市佔率增長將會加快，並指其估值或達主要競爭對手美光科技約兩倍的水平。

根據上交所公告顯示，長鑫科技網上搖號中籤號碼共有770.22萬個，以每名中籤者獲分派500股及開市價計算，賬面賺2.04萬元。同時，公司實際融資總額達579.19億元，刷新科創板IPO最高融資紀錄，扣除發行費用後淨額約576.38億元；若超額配售選擇權全額行使，預計融資總額約666.07億元，融資淨額約663.1億元。

上市首小時成交額突破千億

此外，長鑫科技於上市首小時內即創下多項A股紀錄，不僅以開盤總市值約3.31萬億元，成為A股首隻開盤市值突破3萬億元的科技股，更超越中芯國際，成為科創板市值最高上市公司。

同時，該股上市首小時成交額突破千億元，成A股首隻單日成交額突破千億的個股，且在此巨量成交下仍維持逾50%的換手率，整體交投活躍程度空前。

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