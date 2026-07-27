Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美團倘破雙頂阻力 紅底不是夢｜唐牛午市攻略

股市
更新時間：12:28 2026-07-27 HKT
發佈時間：12:28 2026-07-27 HKT

美伊戰爭今早有舒緩迹象，油價急回，恒指反彈勢頭持續，半日升203點，報25166點。有戰友在直播問到，手持AI股走勢疲弱，但另一邊廂的舊經濟股翻生，一加一減下，倉位價值維持不變，如果想執倉應靠向哪邊。事實上，本欄倉位亦有同樣經歷，我自己則選擇按兵不動，以免左一巴右一巴，這亦是多元投資分散風險最理想結果。

或憧憬次季虧損收窄

美團（3690）近期沿着10天線上行，走勢明顯較騰訊（700）及阿里巴巴（9988）強勁，消息層面不外乎重啟回購及外賣補貼大戰結束，遠少少就可能憧憬下月公布第二季業績，虧損有望進一步收窄。

以圖論圖，只要突破91蚊雙頂阻力，重見紅底不是夢。短炒可留意美團牛62308，收回價81元，實際槓桿6.8倍，明年2月到期。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

唐牛簡介:

老豆老母阿哥細佬條女條仔，只要用心，人人都可以係股神！

網站: https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
01:00
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
政情
5小時前
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
即時國際
16小時前
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
影視圈
3小時前
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
生活百科
21小時前
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-26 12:16 HKT
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
12:31
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
影視圈
14小時前
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
影視圈
17小時前
飛機工程公司男職員由6米高墮下，送院不治。資料圖片
赤鱲角飛機工程公司男職員6米高墮下 送院不治
突發
1小時前