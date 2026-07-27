美團倘破雙頂阻力 紅底不是夢｜唐牛午市攻略

美伊戰爭今早有舒緩迹象，油價急回，恒指反彈勢頭持續，半日升203點，報25166點。有戰友在直播問到，手持AI股走勢疲弱，但另一邊廂的舊經濟股翻生，一加一減下，倉位價值維持不變，如果想執倉應靠向哪邊。事實上，本欄倉位亦有同樣經歷，我自己則選擇按兵不動，以免左一巴右一巴，這亦是多元投資分散風險最理想結果。

或憧憬次季虧損收窄

美團（3690）近期沿着10天線上行，走勢明顯較騰訊（700）及阿里巴巴（9988）強勁，消息層面不外乎重啟回購及外賣補貼大戰結束，遠少少就可能憧憬下月公布第二季業績，虧損有望進一步收窄。

以圖論圖，只要突破91蚊雙頂阻力，重見紅底不是夢。短炒可留意美團牛62308，收回價81元，實際槓桿6.8倍，明年2月到期。

唐牛

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