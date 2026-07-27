恒指半日升203點 「ATMX」領漲 小米飆逾7% 銀娛金沙受捧｜港股開市

1215：恒指今早高開30點後，表現持續強勢，最多曾升243點，高見25206點，截至中午則升203點或0.81%，報25166點，半日成交金額1,112億元。科指半日升78點或1.69%，報4707點。

藍籌股中，「ATMX」成升市功臣，其中小米（1810）半日升7.6%、美團（3690）升4.4%、騰訊（700）及阿里（9988）亦分別升2%及1%，4股已合共為恒指貢獻144點升幅。

消息面上，小米創辦人雷軍在微博宣佈，小米汽車將於7月30日晚上7時舉行澎程系列技術發佈會，屆時澎程N90、N70兩款增程SUV將正式亮相，意味小米汽車產品範圍由純電車型延伸至增程動力市場。

花旗將銀娛列行業首選股

除了小米之外，銀娛（027）及金沙（1928）半日分別升5.1%及4.6%，為表現最佳藍籌之一。花旗指出，第二季澳門賭收受到世界盃及極為不利的貴賓廳贏率所拖累，導致營運槓桿率上升，但相信股價已大致反映負面因素。該行將銀娛列為行業首選股，展開為30天股票上行催化劑觀察，評級「買入」，目標價44港元。

此外，滙豐指澳門7月首19日的總賭收為120.5億澳門元，意味着日均賭收為6.34億澳門元，較年減少7%，但較6月的6.17億澳門元高出3%。隨着世界盃閉幕，預期夏季遊客量將會回升，加上澳門持續舉行非博彩活動，料賭收將按月逐步改善，繼續看好金沙，給予「買入」評級，目標為19.1港元。

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0930：美國總統特朗普日前命令美軍暫停對伊朗進行新一輪攻擊後，伊朗方面亦表示只要美國維持暫停空襲，伊朗亦會停止軍事行動；同時，巴基斯坦及卡塔爾正加強外交斡旋，推動華盛頓與德黑蘭恢復談判。消息令國際油價回落，WTI原油今早曾跌逾4.5%至85.28美元，布蘭特原油亦曾跌逾4%至88美元。

亞太區股市方面，日股早段先升後跌，暫跌0.6%至64217點；韓股同樣高開低走，暫跌1.5%至6592點，其中本周將會放榜的SK海力士（韓：000660）暫跌1.9%；三星（韓：005930）亦跌1%。

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港股恒指今早則高開30點，報24993點。有分析認為，本輪港股上漲屬於牛市二期階段性反彈，並非新升浪點，再升空間有限，恒指上試25200點有阻力。重磅科技股普遍向上，阿里巴巴（9988）股價開市升1.3%；騰訊（700）升1%；美團（3690）升0.6%；小米（1810）升0.7%；京東（9618）亦升0.4%。

攜程遭市監總局罰款逾51億

攜程（9961）被指濫用市場支配地位實施壟斷，遭市場監管總局罰款51.79億人民幣。該股開市報355.6元，升3.8%。

寧德擬斥最多400億回購A股

寧德時代（3750）中期賺432.84億人民幣，按年增加42%；每股基本收益9.51人民幣，中期息每股派1.629港元，按年增40.1%；另公布不超過400億元A股股票回購計劃。該股開市報640元，升2.9%。

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另一方面，油價下跌，中海油（883）及中石油（857），分別跌3.3%及3%，為表現最差藍籌。

陸秉鈞：恒指再升空間有限

獨立分析師陸秉鈞表示，短期內累計升幅大，估計接下來再上升空間有限，料恒指於本周內上走勢或反覆偏弱，上試100天線約25200點有阻力，24200有支持。

郭思治：本輪非新升浪起點

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，技術性而言本輪港股上漲屬於牛市二期的階段性反彈，並非新升浪起點，反彈之後更可能是反覆震盪格局，料恒指短期內將於會在24200至25000點區間上落。

另一方面，上周五起美國實行最高達12.5%的新貿易關稅，陸秉鈞認為新關稅對港股實質影響有限，多為心理作用，後市反而要關注美國政府是否將會為即將到來的中期選舉出台針對中國的政策，以及本周將公布的美國經濟數據是否會影響美國聯儲局9月息率部署。

本周展望

談及本周出爐的中國7月PMI數據、中央政治局會議及聯儲局議息等，郭思治料聯儲局議息會按兵不動，最快要到第三季末才調整利率；當前需警惕的是美伊地緣衝突若再升級，將推高油價，並抬升全球通脹壓力，進而壓制降息預期，對市場將帶來深遠影響。內地PMI數據方面，若經濟數據持續偏弱，或催生新一輪穩增長政策，但這類政策對股市的提振作用相對有限，影響偏向中性，既未必扭轉頹勢，也不會進一步惡化。

展望本周，除了美聯儲和日本央行議息外，微軟、蘋果、亞馬遜、Meta四大科技巨頭業績，亦將在本周放榜。

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