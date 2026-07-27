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SHEIN通過港交所聆訊 最快下月底上市

股市
更新時間：08:39 2026-07-27 HKT
發佈時間：08:39 2026-07-27 HKT

中國跨境時尚巨頭希音（SHEIN）昨日正式通過港交所上市聆訊，高盛、大摩、摩通為聯席保薦人，市場料希音最快下月底上市。

首季淨損失9900萬美元

據其聆訊後資料集披露，希音去年在全球約160個市場共有約2.73億活躍客戶，今年首三個月收入為90.52億美元，按年增1.1%；錄得淨損失9,900萬美元，去年同期則有淨利潤3.95億美元，主因期內錄得可轉換可贖回優先股的公允值損失。

今次上市集資所得將用於提升其技術能力、品牌知名度和增強全球布局等。希音提醒，正面臨包括與國際貿易和稅務相關的風險因素，如美國限制貿易政策會影響公司向美國市場銷售產品，對業務、財務狀況和經營業績產生重大負面影響，以及印度政府禁止公司的應用程序在當地運營等。

另一方面，智能駕駛線控制動方案供應商拿森智能科技，昨日亦通過上市聆訊。

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