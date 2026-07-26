SK海力士周三放榜 第二季營業利潤料達64萬億韓元 有望創歷史新高

市場焦點股SK海力士股價已較高位下跌逾40%，投資者正關注其於本周三（29日）公布的第二季業績及管理層對下半年指引，以評估其估值是否具有修復空間。市場預計，SK海力士第二季營業利潤將達64.09萬億韓元，按年增近600%，有望刷新歷史新高。

營業利潤率料75%至77%

據韓聯社旗下金融訊息公司匯總14家南韓券商預測，SK海力士第二季收入料達84.06萬億韓元；營業利潤將達64.09萬億韓元；同時，營業利潤率亦預計將進一步升到75%至77%，在製造業中罕見。

另一南韓半導體大廠三星電子已於本月初公布初步業績，其半導體部門強勁的表現推動第二季營業利潤達89.4萬億韓元，若SK海力士業績一如如期，即兩家公司第二季營業利潤將合計突破150萬億韓元。

分析料估值有望提升

KB證券研究部門負責人Kim Dong-won指出，隨著HBM產能擴張，通用存儲器的供給能力實際上將持續受限；而長期協議（LTA）佔比提升，面向大型科技公司及AI數據中心的銷售份額亦預計將擴大至70%。他認為，在盈利波動性降低、可預測性增強下，SK海力士估值有望提升。

