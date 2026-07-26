Michael Burry加碼做空美光及Nvidia等半導體股 維持Tesla及Palantir淡倉

電影《沽注一擲》原型人物、美國對沖基金經理Michael Burry進一步做空美光科技（MU）、Nvidia（NVDA）及其他半導體公司，並維持對Tesla（TSLA）和Palantir（PLTR）的空頭押注，以及繼續持有納斯達克100 ETF的看跌期權。此外，他新增了做空卡特彼勒（CAT）。

稱Nvidia需求非真實終端客戶

Burry在一篇Substack一篇帖子中表示，以每股933.86美元價位進一步做空了美光科技，並以210.28美元價位增持了Nvidia淡倉。他表示，SOXX淡倉與其持有的看跌期權合併計算，已構成其投資組合中一個大型倉位。

他直言，Nvidia目前大量需求並非由真實終端客戶驅動，相關需求的融資安排遊離於資產負債表之外且未予披露，未來收入「大部分通過循環安排融資」。他又援引了2026年國際清算銀行年度報告作為支撐依據。

新增做空卡特彼勒

對於Tesla淡倉，Burry表示尚未平倉，並指該倉位「自己在慢慢縮小」，暗示Tesla股價下跌已令其淡倉的名義規模自然收縮。此外，他以893.49美元價位做空了卡特彼勒，並以535.83美元的價格增持了iShares半導體ETF（SOXX）的淡倉。

買入FLUT及DKNG

另一方面，Burry也有積極佈局好倉，其中以100.72美元買入「相當數量」的Flutter Entertainment（FLUT），並以23.07美元買入DraftKings（DKNG），以作爲對預測市場的一次押注。此外，他還增持了Molina Healthcare（MOH），買入價為197.02美元。

