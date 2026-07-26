Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Michael Burry加碼做空美光及Nvidia等半導體股 維持Tesla及Palantir淡倉

股市
更新時間：16:00 2026-07-26 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-26 HKT

電影《沽注一擲》原型人物、美國對沖基金經理Michael Burry進一步做空美光科技（MU）、Nvidia（NVDA）及其他半導體公司，並維持對Tesla（TSLA）和Palantir（PLTR）的空頭押注，以及繼續持有納斯達克100 ETF的看跌期權。此外，他新增了做空卡特彼勒（CAT）。

稱Nvidia需求非真實終端客戶

Burry在一篇Substack一篇帖子中表示，以每股933.86美元價位進一步做空了美光科技，並以210.28美元價位增持了Nvidia淡倉。他表示，SOXX淡倉與其持有的看跌期權合併計算，已構成其投資組合中一個大型倉位。

他直言，Nvidia目前大量需求並非由真實終端客戶驅動，相關需求的融資安排遊離於資產負債表之外且未予披露，未來收入「大部分通過循環安排融資」。他又援引了2026年國際清算銀行年度報告作為支撐依據。

新增做空卡特彼勒

對於Tesla淡倉，Burry表示尚未平倉，並指該倉位「自己在慢慢縮小」，暗示Tesla股價下跌已令其淡倉的名義規模自然收縮。此外，他以893.49美元價位做空了卡特彼勒，並以535.83美元的價格增持了iShares半導體ETF（SOXX）的淡倉。

買入FLUT及DKNG

另一方面，Burry也有積極佈局好倉，其中以100.72美元買入「相當數量」的Flutter Entertainment（FLUT），並以23.07美元買入DraftKings（DKNG），以作爲對預測市場的一次押注。此外，他還增持了Molina Healthcare（MOH），買入價為197.02美元。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
02:40
颱風紅霞．最新消息︱天文台發出黃色暴雨警告 一號戒備信號現正生效
社會
1小時前
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
影視圈
7小時前
颱風紅霞交通消息持續更新。
01:23
颱風紅霞‧交通消息｜港鐵：太和站附近復修工作已完成 東鐵綫全綫服務正陸續恢復
社會
3小時前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
22小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
社會
2小時前
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
00:41
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
即時中國
4小時前
颱風紅霞｜打風期間食肆照常營業？11大連鎖餐廳堂食+外賣安排 大家樂/麥當勞/美心MX
颱風紅霞｜打風期間食肆照常營業？11大連鎖餐廳堂食+外賣安排 大家樂/麥當勞/美心MX
飲食
5小時前