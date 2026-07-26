Tesla績後股價暴瀉 「女股神」Cathie Wood逆市加碼16萬股

最新一期《巴隆周刊》報道，馬斯克旗下新能源車製造商Tesla上周股價表現慘烈，但對有「女股神」之稱的Cathie Wood而言，這反而成了進場機會。

Cathie Wood操盤的ARK Invest據報上周四透過旗下4隻基金買進約16萬股Tesla股票。這筆買進發生在上周三晚間Tesla公布不如預期的第二季業績後，股價周四重挫近15%。到了周五，Tesla仍未能反彈，收市再跌 2.1%，收在313.03美元。截至上周五，Tesla股價今年累計下跌30%，過去12個月則下跌2.5%。

Tesla第二季營業收入約4億美元，比華爾街預期低約13億美元。Cathie Wood在其他投資者賣出時反向買進，其實並不令人意外。而ARK一直是馬斯克的堅定支持者。

大摩：SpaceX已具吸引力

至於馬斯克另一隻旗艦SpaceX，近期股價似乎也已跌到值得低吸的水平。摩根士丹利分析師Jonas指，目前市場情緒日益悲觀，但SpaceX基本面幾乎沒變，兩者之間的落差為投資者提供了具吸引力的進場機會。

SpaceX上市後前3個交易日股價飆近50%，但隨後回落，上周稍早最低跌至每股110.85美元，較135美元的上月IPO價格低約18%。SpaceX上周五收跌2.7%，報115.07美元，上周累計跌7.2%。

