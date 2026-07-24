貓眼娛樂料半年轉蝕最多5500萬人幣 受累中國電影票房跌四成 暑期檔票房反彈

貓眼娛樂（1896）發盈警，預計上半年虧損介乎約500萬元至5500萬元（人民幣，下同），而去年同期則錄得純利1.79億元；並料上半年收入介乎約17.5億元至18.5億元，按年減少約25.2%至29.2%。

貓眼娛樂表示，上半年盈轉虧主要因上半年中國電影總票房為173.5億元，較2025年上半年按年下降40.6%；觀影人次為4.21億，按年下降34.3%。公司指，受電影市場頭部影片供應不足、觀影需求波動等因素影響，公司參與的部分影片票房表現不及預期。而隨線下演出市場持續熱度，將繼續加大對演出業務的投入，以進一步擴大優勢、提升競爭力。

中國電影行業面臨壓力 撥備最多1億元

另外，基於中國電影行業面臨的階段性壓力，公司部分合作夥伴經營情況承壓，公司對相關合作夥伴的其他應收款項計提減值撥備，減值金額預計不超過1億元。

暑期檔多部影片票房表現佳

公司指出，暑期檔以來，公司參與的多部優質影片陸續上映並取得優異票房表現。截至公告日期，公司主控宣傳/主控發行/出品的《功夫女足》票房突破17億元，《八仙！》票房超過4.6億元。公司亦保持片單儲備，《年會不能停2！》和《大唐妖探》已定檔暑期；《轉念花開》、《重生2》、《數到三》、《神探之痕跡》、《什麼意思夫婦》、《小豬佩奇‧完美假期》等影片穩步推進中。

下半年演出業務方面，公司將服務或參與周杰倫、王俊凱、丁禹兮、王源、薛之謙、蔡依林、鄧紫棋、周深等藝人的大型演唱會，以及KPL王者榮耀職業聯賽等大型賽事。IP業務方面，公司已與《玩具總動員5》、《小黃人與大怪獸》、星有野、塗丫丫TUAYA、YeeesToday、UMEUS等IP形成合作關係，將在下半年持續發力。公司預計2026年8月中下旬刊發中期業績公告。