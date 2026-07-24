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寧德時代半年多賺42% 股息增四成 擬斥400億回購A股

股市
更新時間：21:21 2026-07-24 HKT
發佈時間：21:21 2026-07-24 HKT

寧德時代（3750）公佈2026年半年度報告，期內淨利潤432.84億元，按年增長41.98%；實現營業收入2,769.17億元人民幣（下同），按年增長54.8%。該公司宣布，擬向全體股東每10股派發現金分紅14.11元，按年增長40%。

A股回購價上限573元人民幣

寧德時代同時公布，擬使用自有或自籌資金，以集中競價交易方式回購公司A股股份，回購資金總額不低於200億元且不超過400億元，回購價格上限為每股573元。回購的股份將用於註銷並減少公司註冊資本，回購期限自股東會審議通過之日起12個月內。

國內乘用車裝車量份額47%

據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，今年1至6月，寧德時代在國內市場乘用車裝車量份額達46.7%，按年提升5.6個百分點。其中，國內三元動力電池裝車量份額達75.2%，按年提升4.3個百分點。

海外市佔率增

據SNE Research數據，今年1至5月，公司海外市場份額為33.7%，按年提升3.7個百分點。公司持續服務VW、Stellantis、BMW、DMG、Volvo、Toyota等海外客戶。期內專業服務站新增覆蓋東歐、非洲及南亞地區8個國家，並在沙特及烏茲別克斯坦設立海外服務體驗中心。

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