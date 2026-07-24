證監會修訂槓桿反向產品監管 收市後須披露下一交易日槓桿倍數

證監會今天（24日）發出經修訂的通函，優化認可槓桿及反向產品的監管框架，讓產品提供者能更靈活地管理其產品，同時提醒投資者該等產品作為單日交易工具的特性。

證監會指，香港槓桿及反向產品（L&I Products）市場自2026年初以來顯著增長，主要受個股槓桿及反向產品迅速發展所帶動。該等產品的運作愈趨依賴與標的股票相關的生態系統，以維持目標槓桿敞口。

必要時可下調目標槓桿倍數

在瞬息萬變市場環境下，證監會將規定其容量高度受市況變化影響的槓桿及反向產品，須採用靈活槓桿結構。在此結構下，槓桿倍數可在現有上限（即槓桿產品為2倍，反向產品為-2倍）內每日調整。因此，產品提供者在必要時可下調該等產品的目標槓桿倍數，從而於高交易量期間有更大空間管理產品。該等產品於下一交易日的槓桿倍數將於每日收市後披露。槓桿倍數每日的潛在調整，亦有助加深投資者對槓桿及反向產品屬單日產品的認識，提醒投資者該等產品並不適合持有超過一日。

這項優化措施採取了平衡的方針，透過每日披露目標槓桿倍數，並在市場環境快速變化時減低出現重大跟蹤偏離度的風險，有助支持槓桿及反向產品在不同市況下有序運作，亦維持該等產品作為投資者的單日交易和對沖工具的成效。

確保維持適當投資者保障措施

證監會投資產品部執行董事吳家俐表示，這些優化措施是應對不斷演變的市場環境而作出的適時調整，旨在支持市場可持續發展，同時確保維持適當的投資者保障措施。她又說，投資者在投資前，應了解該等產品的特點及相關風險，並將它們與適合過夜或長線持有的產品加以區分，以及審慎評估該等產品是否適合其投資需要。

為提高透明度，證監會亦規定槓桿及反向產品提供者須於每日收市後，在其產品網站及香港交易所網站公布下一交易日的目標槓桿倍數，其產品名稱亦應同時反映靈活槓桿特點及最大槓桿倍數。

