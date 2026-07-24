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中際旭創國際配售反應熱烈 據報提前今日5時截單 獲主權及長線基金超購多倍

股市
更新時間：10:53 2026-07-24 HKT
發佈時間：10:53 2026-07-24 HKT

A股光模組龍頭中際旭創（3308）據報因機構投資者認購反應極為熱烈，將提前至今日（24日）下午5時截止接收國際配售訂單，較原定時間提前一個工作日。 

彭博引述消息透露，中際旭創原定於7月27日（下周一）結束機構投資者接單，惟因市場需求遠超預期，決定將國際配售截單時間提前至今日（24日）下午5時。知情人士指，機構投資者的認購意向金額已達發行規模的多倍。 

首日認購意向已全額覆蓋 

據悉，中際旭創於周三（22日）開始接受投資者下單，開招首日來自全球長線基金、主權財富基金及中資基金等機構投資者的初期認購意向，已足以覆蓋整筆交易。

中際旭創是次上市備受國際資本追捧，並已引入淡馬錫、阿布扎比投資局、阿里（9988）、騰訊（700）及周大福企業等33個星級基石投資者。該股公開發售將於下周一（27日）截止，預計下周四（30日）正式掛牌。

中際旭創今次香港上市最多集資約545億港元，有望成為香港近年最大規模的新股之一。

相關文章：新股中際旭創一手逾5萬抽唔抽？ 專家稱較A股折讓不算吸引 提防孖展「分貨過多」

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