港股隨外圍回吐 暫無明顯方向｜古天后

7月24日，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間天氣酷熱。中東局勢急劇惡化，布蘭特期油自5月以來首次升破每桶100美元，加上Alphabet及Tesla資本開支急升引發憂慮，美股周四顯著受壓，道指一度急滑超過600點，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數曾抽高22%，至20.31。道指收市跌506點或0.97%，報51711；標指跌90點或1.21%，報7408；納指顯著下跌553點或2.15%，報25137。

也門胡塞武裝組織聲稱在紅海攻擊兩艘沙特阿拉伯油輪，刺激紐約期油抽升6.17%，收報每桶92.19美元，布蘭特期油亦急升7.04%，收報100.69美元，日內最高曾見102美元。美國總統特朗普揚言，若胡塞武裝再次襲擊船隻，美國將向伊朗追究責任，並表示正認真考慮喺伊朗重啟重大軍事行動。重磅股普遍下跌，Tesla股價收市急瀉14.5%，Alphabet跌7.1%，為表現最差道指成份股，兩隻巨無霸市值分別蒸發約2000億及3000億美元；Meta及亞馬遜股價跌幅分別為3.4%及4.6%。「科技七雄」指數跌4.8%，市值合共蒸發7970億美元。晶片股受壓，德州儀器業績未能滿足市場高度期望，股價跌3.1%；英特爾於周四美股收市後公布業績，股價跌2.3%。受燃料成本急升拖累，美國航空調低全年業績展望，並預測第三季錄得虧損，股價急跌8.4%。

油價急升加劇通脹擔憂，美國10年期債息一度攀高5.8個基點，至4.715厘，對息口較敏感嘅2年期債息漲6.4個基點，至4.366厘的2025年初以來高位；德國10年期債息升3個基點，至3.21厘的2011年以來新高。美滙指數一度揚升0.41%，至101.54，日圓跌0.52%，至164兌每美元，再創40年以來新低，日圓名義有效滙率指數更瀉至紀錄低位，反映圓滙對歐元、英鎊及多隻亞洲貨幣表現全面疲弱。

升市日子成交一直未配合

港股昨日反彈，恒指重上二萬五水平，收市報25210，全日升318點或1.28%，不過成交額進一步縮水至2334億元，其中北水錄得淨流出42.26億元，終止前兩日連續流入。雖然北水並非決定港股升跌嘅主要因素，但缺少北水助力，港股要更上一層樓變得困難。而近日港股於二萬五水平之上，升市日子成交一直未能配合，走勢上已見背馳，即使昨日收市能貼近100日線即25220，能否企穩100日線再挑戰250日線即25700，及大型頭肩頂頸線位置約25600仍有疑問。至夜期時段港股隨美股走軟，夜期及ADR顯著回落，夜期更跌穿24900水平，而ADR則跌逾200點，重返24900水平，今早黑期亦於24900水平徘徊，料今日恒指將低開逾200點，二萬五關得而復失。

20日線、24000關不容有失

留意大型科技股近日已乏力上行，由於市場預期重磅科技股業績難有驚喜，港股於25000水平再上行空間有限，不過暫時未見有大跌風險，短線恒指或先回測50日線及10日線約24650-24750水平尋找支支持，失守下一支持為10周線即及20月線約24400水平，至於較強支持為20日線約24000水平，此關不容有失，否則港股料再往下尋底。

古天后