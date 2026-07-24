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恒指半日跌318點 阿里跌半成 中銀升4%破頂 智譜逆市升7.6% | 港股開市

股市
更新時間：12:20 2026-07-24 HKT
發佈時間：09:25 2026-07-24 HKT

港股今早跌逾300點，恒生指數低開278點，其後反覆向下，曾跌最多369點，低見24841點，中午收報24891點，跌318點或近1.3%，成交1171.22億元。科指跌79點或1.7%，報4619點。

科網股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌5.2%；騰訊（700）跌2.7%；小米（1810）近2%；美團（3690）跌近1%；京東（9618）及網易（9999）均跌逾1%。

在OpenAI模型失控事件中，智譜 （2513）的GLM-5.2成功緊急救場，智譜今日逆市升7.6%。MINIMAX （100） 則跌3.1%。

本地銀行股逆市炒上，中銀香港（2388）破頂，曾升4.7%高見50.65元，中午收市升4%；東亞（023）升近6.2%；大新金融（440）及大新銀行（2356）分別升6.9%及5.5%。至於國際銀行股的滙豐（005）及渣打（2888）分別跌1.1%及2.2%。

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0930：美國啟動新進口關稅安排，對60個經濟體加徴10%至12.5%的關稅，以替代即將在周五到期的全球進口關稅，新舊措施之間因此不會出現空檔。

美伊局勢持續緊張，紅海油輪遇襲，以及美軍連續第12個夜晚對伊朗發動襲擊，國際油價暴漲。WTI原油今早曾升0.69%至每桶92.83美元，重上90美元關口；布倫特原油今早亦曾升0.1%至87.06美元。

美股三大指數集體下跌，道指收市跌0.97%，報51711點；標指跌1.21%，報7408點；納指跌2.15%，報25137點。 

科技七雄全線向下 

重磅科技股「美股七雄」全線向下，Tesla（TSLA）公佈業績後引發市場憂慮，股價急挫14.52%，領跌大市；Alphabet（GOOGL）亦大跌7.13%；亞馬遜（AMZN）跌4.57%；Meta（META）跌3.36%；微軟（MSFT）跌2.24%；英偉達（NVDA）跌1.56%；蘋果（AAPL）則跌1.3%。 

港股恒指今早低開278點，報24932點。重磅科技股全線下跌，阿里巴巴（9988）股價開市跌2.96%；美團（3690）跌2.46%；小米（1810）跌2.21%；京東（9618）跌1.92%；騰訊（700）跌1.57%。

東方甄選全年淨利料狂飆逾85倍 

其他個股方面，東方甄選（1797）發盈喜，開市升1.43%，報22.64元。該公司預計2026財年總營收及溢利雙大幅增長。2026財年的總營收預期介於人民幣56億元至人民幣58億元，較去年同期增長約27.3%；淨溢利預期介於人民幣5.20億元至5.50億元，較去年同期增長8566.7%。

北水動向方面，昨日淨買入港股42.26億港元。美團（3690）、智譜（2513）、瀾起科技（6809）分別獲淨買入6.42億港元、4.94億港元、1.05億港元；盈富基金（2800）、騰訊（700）、阿里巴巴（9988）分別遭淨賣出25.19億港元、15.4億港元、10.96億港元。    

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