美股再受中東及AI憂慮夾擊 道指挫600點 Tesla績後急插12%
更新時間：21:52 2026-07-23 HKT
發佈時間：21:52 2026-07-23 HKT
發佈時間：21:52 2026-07-23 HKT
中東局勢升級，加上市場對AI投資感憂慮，美股三大指數下滑，道指挫逾600點。
道指報51557點，跌661；標指報7408點，跌90點；納指報25212點，大跌478點或1.9%。港股夜期亦跌170點，低水171點。
布油升穿100關
油價進一步抽升，布蘭特原油升穿100大關，紐約期油亦報每桶91.45美元，大升5.3%。
Google母企跌6% 上季現金流轉負
兩大科技股績後捱沽，Google母企Alphabet（GOOG）挫6%，該集團上季出現負自由現金流，並繼續增加資本支出預期，引發市場對投資回報的憂慮。特斯拉（TSLA）大插12%，上季電動車交付量強勁，但盈利下滑。
專家：市場質疑AI企業投資成效
Quilter Cheviot技術研究主管Ben Barringer表示，投資者正關注資本支出急增，但利潤率前景仍疲弱的問題；另外Google旗下Gemini 3.5 Pro繼續延期推出，並缺乏突出的產品發布，亦引發市場質疑其AI投資能否轉化成競爭優勢。
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