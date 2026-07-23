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偉易達有信心今年營業額上升 原料成本增添加價壓力

股市
更新時間：18:39 2026-07-23 HKT
發佈時間：18:39 2026-07-23 HKT

偉易達（VTech，303）主席兼行政總裁黃子欣表示，新財政年度有信心營業額錄得上升，主要受產品創新及新產品銷售理想帶動，目前業績表現符合預期。

黃子欣提到，美國關稅對該集團的影響已大致消退，美國最高法院裁定關稅不合法，但特朗普政府已以其他兩項關稅措施取代，故整體關稅水平有所降低，但未降至零。

AI發展推高晶片成本

偉易達料今財年毛利率表現面臨一定壓力，黃子欣解釋，正面對原材料價格上升壓力，主要受中東戰事導致油價攀升影響，晶片價格亦因人工智能數據中心增加需求而上升多倍，對公司構成成本壓力。不過，黃子欣認為目前晶片價格高企將吸引晶片商增加產能，預期晶片價格將在未來回落，對下一個財年的影響會降低。

冀中東戰事今年結束 改善原料價格

定價方面，黃子欣指部分產品加價是延續去年因關稅帶來的調整，而由於原材料價格持續高企，更難以減價，甚至需要略為加價以反映成本上升。他預期，原材料價格上升將對整個財政年度構成影響，但上半年度採購已大致完成，而下半年度原材料價格有望放緩，期望年末中東戰事「會有結果」，令油價回落，對原材料價格有所幫助。

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