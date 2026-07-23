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段永平揚言泡泡瑪特持倉剛建立 料十年不賣 擬賣出多隻美股Put

股市
更新時間：17:58 2026-07-23 HKT
發佈時間：17:58 2026-07-23 HKT

內地知名投資者段永平今天（23日）在社交平台回應網民提問時指出，對泡泡瑪特（Pop Mart，9992）的持倉才剛開始建立，預期十年內大概率不會賣出。

考慮增持Google及巴郡

他透露，「我的水果（蘋果，AAPL）已經比較成熟了，剛剛被call（看漲期權被履約）走了一些」，又表示買了 t-bill（美國短期國債）。此外，他近日亦賣了一些美光科技（MU）的put（看跌期權），並計劃賣出SpaceX（SPCX）、Tesla（TSLA）及Palantir（PLTR）的put，直言「AI是不容被忽視的，努力理解中」。

段永平還表示，考慮增持Google（GOOGL）及巴郡（BRK.B）持股，而英偉達（Nvidia，NVDA）的持倉則會維持，亦即透過持續賣出認沽期權的方式滾動操作。 

不保證自己看對泡泡瑪特

另一方面，港交所於7月10日披露，段永平再度增持泡泡瑪特，持股比例由6.85%升至7.65%；他對此表示，「我對泡泡瑪特的基本理解是個2,000億港幣市值左右的公司，去年已經賺到130億人民幣的利潤，商業模式已經跑通，企業文化很好，未來10年、20年的平均年利潤大概率不會低於現在」。

他明言，「我不在乎別人怎麼看，我也不在乎短期盈利的波動」，只努力去想未來10至20年後的發展，又強調其假設完全來自於自己經歷及自己對這個世界的理解，「不保證對的」。

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