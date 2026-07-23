SK海力士轉換配額悉數用盡 韓美股套利受阻 股價盤前大升逾6%

SK海力士美國存託憑證（ADR）與韓國上市正股之間一直存在巨大溢價，但短期內未必能透過套利活動收窄。韓國證券登記結算機構表示，SK海力士可由韓國正股轉換成美國ADR的數量，但上限為公司已發行股份總數的2.5%，而且有關額度已被用盡。受消息影響，SK海力士ADR（SKHY）盤前暫升逾6.5%至176.1美元。

韓國證券登記結算機構行政總裁Rhee Yunsu表示，SK海力士7月10日在美國上市時，透過規模達265億美元的ADR發售，已悉數使用2.5%的轉換額度。這意味投資者目前不能將首爾上市的SK海力士正股轉換成ADR，只有現有ADR持有人先註銷ADR，並換回韓國正股，騰出2.5%上限內的額度，其他投資者才可再把韓股轉換成ADR。

ADR溢價曾高達51%

SK海力士完成有史以來規模最大的外國企業美國股份發售後，韓股與ADR能否自由互換，一直是套利交易員關注的焦點。正常情況下，跨境兩地上市的股票通常通過自由轉換機制保持價格聯動。當兩地出現價差時，套利者的買入與賣出行為會自動修正價格偏差。

由於市場不能自由增發ADR，套利交易員較難利用首爾與紐約市場的價差獲利，亦令美國上市股份可能持續較韓國正股存在溢價。SK海力士ADR相對韓國正股的溢價一度高達51%，目前溢價仍有約三成。在轉換額度受限下，兩者之間的價差可能維持更長時間。

ADR轉換暫停至7月29日

據ADR存託銀行花旗發出的通知，由於新發行的韓國普通股在韓國交易所掛牌前不能轉讓，相關賬簿將關閉至7月29日。這意味著在月底之前，兩地市場的流動性將處於事實上的隔離狀態。

轉換安排類似台積電

SK海力士的安排與台積電相似。台積電ADR可以註銷並轉換成台灣上市股份，但投資者不能不受限制地把台股轉換成新的ADR。在供應受到限制下，台積電ADR長期較台灣正股存在溢價。不過，根據彭博數據顯示，過去5年台積電ADR平均較本地上市股份溢價12.6%，遠較SK海力士溢價情況為少。