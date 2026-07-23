Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SK海力士轉換配額悉數用盡 韓美股套利受阻 股價盤前大升逾6%

股市
更新時間：17:41 2026-07-23 HKT
發佈時間：17:41 2026-07-23 HKT

SK海力士美國存託憑證（ADR）與韓國上市正股之間一直存在巨大溢價，但短期內未必能透過套利活動收窄。韓國證券登記結算機構表示，SK海力士可由韓國正股轉換成美國ADR的數量，但上限為公司已發行股份總數的2.5%，而且有關額度已被用盡。受消息影響，SK海力士ADR（SKHY）盤前暫升逾6.5%至176.1美元。

韓國證券登記結算機構行政總裁Rhee Yunsu表示，SK海力士7月10日在美國上市時，透過規模達265億美元的ADR發售，已悉數使用2.5%的轉換額度。這意味投資者目前不能將首爾上市的SK海力士正股轉換成ADR，只有現有ADR持有人先註銷ADR，並換回韓國正股，騰出2.5%上限內的額度，其他投資者才可再把韓股轉換成ADR。

ADR溢價曾高達51%

SK海力士完成有史以來規模最大的外國企業美國股份發售後，韓股與ADR能否自由互換，一直是套利交易員關注的焦點。正常情況下，跨境兩地上市的股票通常通過自由轉換機制保持價格聯動。當兩地出現價差時，套利者的買入與賣出行為會自動修正價格偏差。 

由於市場不能自由增發ADR，套利交易員較難利用首爾與紐約市場的價差獲利，亦令美國上市股份可能持續較韓國正股存在溢價。SK海力士ADR相對韓國正股的溢價一度高達51%，目前溢價仍有約三成。在轉換額度受限下，兩者之間的價差可能維持更長時間。

ADR轉換暫停至7月29日

據ADR存託銀行花旗發出的通知，由於新發行的韓國普通股在韓國交易所掛牌前不能轉讓，相關賬簿將關閉至7月29日。這意味著在月底之前，兩地市場的流動性將處於事實上的隔離狀態。 

轉換安排類似台積電

SK海力士的安排與台積電相似。台積電ADR可以註銷並轉換成台灣上市股份，但投資者不能不受限制地把台股轉換成新的ADR。在供應受到限制下，台積電ADR長期較台灣正股存在溢價。不過，根據彭博數據顯示，過去5年台積電ADR平均較本地上市股份溢價12.6%，遠較SK海力士溢價情況為少。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
社會
5小時前
天文台︱熱帶氣旋「紅霞」首報路徑出爐！料增強為颱風 周日凌晨闖港300公里內登陸廣東沿岸
00:59
熱帶氣旋「紅霞」︱天文台：明日考慮發一號戒備信號 視乎風力周六評估改發更高信號
社會
9小時前
英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收或遣返香港 據悉其後已入境
01:08
英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收或遣返香港 據悉其後已入境
政情
5小時前
謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜
01:48
謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜
影視圈
5小時前
朱維德喪禮丨朱翁今日出殯遺孀燕娟花牌懷念亡夫 無宗教儀式作最後送別
00:27
朱維德喪禮丨朱翁今日出殯遺孀燕娟花牌懷念亡夫 無宗教儀式作最後送別
影視圈
7小時前
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
旅遊
2026-07-22 18:13 HKT
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-22 16:04 HKT
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
1小時前
謝賢離世丨謝霆鋒喪父後首現身 全黑打扮抵青島準備演唱會 日前為父處理後事緊急返港
謝賢離世丨謝霆鋒喪父後首現身 全黑打扮抵青島準備演唱會 日前為父處理後事緊急返港
影視圈
1小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT