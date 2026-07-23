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聯訊儀器據報考慮來港第二上市 內地掛牌半年股價狂飆22倍

股市
更新時間：16:01 2026-07-23 HKT
發佈時間：16:01 2026-07-23 HKT

據彭博引述消息報道，中國半導體測試儀器製造商聯訊儀器考慮在港第二上市。值得留意的是，聯訊儀器A股（688808）自今年4月在上海科創板掛牌以來，股價累計飆升逾2200%，今日收報1,938元人民幣，市值約1,989億元人民幣。

已與潛在顧問商討

報道指出，該公司已與潛在顧問商討有關上市計劃，但目前仍處於初步階段；早前在上海IPO的集資額則為21億元人民幣。 

報道又提到，此次股票發行將延續內地AI供應鏈企業在港上市的熱潮，而香港今年新股上市活動亦有望創下6年新高。不過，計劃上市企業需面對市場波動，因市場開始憂慮AI領域的投資熱潮變得難以持續。

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