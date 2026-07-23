Tesla盈利及毛利率遜預期 預告資本開支續增 馬斯克豪言「二戰後最快擴張」 

Tesla（TSLA）公布第二季業績，受惠汽車交付量創同期新高，總收入按年大增26%至282.36億美元，高於市場預期的263.2億美元，並推動過去12個月累計收入首次突破1,000億美元關口。然而，受價格競爭及AI研發等開支增加拖累，季度毛利率降至16.8%，遠低於市場預期的19.4%；經調整每股盈利（EPS）按年跌18%至0.33美元，同遜於預期。 Tesla盤後股價收報358.55美元，跌4.13%。

今年資本開支逾250億美元

公司行政總裁馬斯克在業績電話會上強調，Tesla正展開「二戰以來美國最快的工業規模擴張」，重申今年資本開支將超過250億美元，未來兩至三年仍會增加，並計劃建立最高300億美元的債務融資額度，加快投資Robotaxi、Optimus人形機器人及自研AI晶片。

期內，Tesla汽車交付量達480,126輛，按年增長25%；產量為451,758輛，按年增長10%。各業務收入中，汽車業務收入錄205.16億美元勝預期，按年增長23%，佔總收入約73%；服務及其他業務收入按年升50%至45.81億美元；發電與儲能業務收入則按年增13%至31.39億美元。此外，全自動駕駛（FSD）活躍訂閱用戶達148萬，按年增56%，高於預期的140萬。

毛利率16.8% 營運利潤瀉57%

儘管收入規模擴大，Tesla第二季毛利率為16.8%，低於市場預期的19.4%，亦較首季的21.1%下跌4.3個百分點。營運利潤更按年大跌57%至3.98億美元，遠低於市場預期，營運利潤率僅1.4%。公司表示，盈利受AI及研發開支、股權激勵和銷售及行政費用增加，以及監管積分收入下降、汽車平均售價降低和能源業務保修成本增加拖累。

自由現金流轉負 近兩年首次

Tesla第二季資本開支達57.89億美元，按季增約33億美元，導致自由現金流跌至負10.92億美元，是自2024年首季以來首次錄得季度負數，但仍好於市場原先預期的負36.4億美元。截至季末，Tesla持有現金及短期投資435.24億美元，按季減少約12億美元。

馬斯克表示，公司將在避免過度浪費的前提下盡快投資，並有信心所有項目均能帶來回報，甚至可能創下Tesla歷來最佳資本開支回報。

Robotaxi行駛38萬英里未有重大事故

Tesla AI軟件副總裁Ashok Elluswamy表示，Robotaxi目前已在兩個州的6個城市運行，累計行駛超過38萬英里，期間未發生值得注意的事故。Tesla第二季亦在公共道路測試量產版Cybercab，並於7月在得州超級工廠園區向員工提供乘車服務。隨着奧斯汀Robotaxi營運範圍擴大，公司亦於7月在邁阿密、奧蘭多及坦帕推出相關服務。

不過，馬斯克排除與Uber等第三方叫車平台合作的可能，表明Tesla將維持垂直整合。至於Cybercab大規模部署仍取決於專用行駛數據的累積，以及監管審批、安全驗證和緊急服務人員培訓等工作。

形容Optimus「歷來最難量產的產品」

機械人業務方面，馬斯克形容Optimus將是Tesla歷來最難規模化量產的產品，主要因為大部分零件均屬全新設計，缺乏現成供應鏈，需要由公司自行建立或內部生產。目前Tesla已拆除加州弗里蒙特工廠原有的Model S及Model X生產線，並安裝Optimus第一代生產線，預計於2026年投產。

馬斯克預期，Optimus產量將按S形曲線上升，但初期爬坡時間會較長。下一代Optimus 4的產量目標，是較Optimus 3高一個數量級，公司亦計劃內部生產更多印刷電路板及機器人專用零件。

感謝美光提供記憶體配額

面對AI基建擴張造成的記憶體晶片短缺及價格上升，馬斯克特別感謝美光科技向Tesla提供未來數年的晶片配額。他表示，美光在需要作出艱難供應分配的情況下，仍以合理條件向Tesla提供相當可觀的記憶體配額，有助支持公司未來AI、Robotaxi及Optimus項目。

Tesla亦繼續發展自研晶片。升級版AI 4晶片預計明年中量產，AI 5初期將應用於Optimus，而馬斯克則形容AI 6有望成為全球最佳邊緣運算晶片。

Tesla已為奧斯汀開發型晶圓廠TeraFab訂購設備，項目計劃將光刻掩模、邏輯晶片、記憶體、封裝及測試集中在同一設施，以實現快速迭代的晶片設計驗證。馬斯克指出，自建晶圓廠是Optimus大規模生產的必要條件，否則Tesla未必能取得足夠AI晶片。

AI算力方面，Tesla得州超級工廠的現場運算能力，以耗電量計於今年上半年增加逾一倍。第二代AI訓練超級電腦Cortex 2耗電功率超過115兆瓦，主要支持汽車自動駕駛及人形機械人軟件開發。