花旗料騰訊急跌屬市場過度恐慌 創造出更佳買入點

騰訊（700）股價昨日急跌7%後，今早輕微反彈，曾升2%至449.8元。花旗發報告表示，騰訊周三下跌可能因市場資金回流AI硬件、再度憂慮AI投資加大而拖累利潤，以及對今年第二季遊戲收入按年下滑的恐慌與誤讀，認為此次下跌創造出更佳買入點。

料遊戲收入較市場預期平穩

花旗指出，Sensor Tower數據顯示騰訊第二季遊戲收入可能下降，但這並不能反映全貌，因為安卓用戶的消費行為可能不同。

該行預計，騰訊公布的收入將較市場預期平穩，主要受惠於前期遞延收入，以及未被移動端追蹤數據捕捉到的強勁PC遊戲表現；即使最終公布收入令人失望，但也相信不會影響其遊戲業務的基礎實力。該行又預計，騰訊第二季國內遊戲收入按季下降3.9%，但按年增長8%，重申「買入」評級，目標價維持758元，並視今次回調為買入機會。

另一方面，根據內地公募基金季報顯示，騰訊第二季遭減持187.37億元人民幣，為減持市值最大股份。