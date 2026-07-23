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金沙中國經調整物業EBITDA跌24% 世盃期間高端客減 惟次季博彩下注額勝同業

股市
更新時間：10:49 2026-07-23 HKT
發佈時間：10:49 2026-07-23 HKT

金沙中國（1928）今早公布季績，根據美國公認會計原則，今年第二季淨收益總額按年跌0.8%至17.8億美元，淨收入則跌50%至1.07億美元；經調整物業EBITDA為4.3億美元，按年跌24%，主因貴賓轉碼博彩的贏款率異常偏低（僅為1.35%）。該股開市先低後高，暫報13.77元，升逾4.3%。

轉碼博彩贏款率異常偏低

集團提到，倘轉碼博彩贏款率符合預期，EBITDA該增加8,700萬美元或為5.17億美元。LVS主席兼行政總裁Patrick Dumont則表示，盡管轉碼博彩的贏款率異常偏低對季內財務業績造成負面影響，但集團對優化澳門服務及酒店款待組合的持續投資，令所有博彩業務的下注額較去年有所增長。

集團又指，於世界盃期間，到訪濱海灣金沙及澳門物業的高端客戶有所減少。兩個市場的業務於本季度早期呈現的趨勢，令有關影響於6月尤為明顯。

中場博彩毛收入按年增8%

不過，集團們對第二季所取得的進展感到鼓舞，金沙中國博彩下注額的增長，顯著超越整體澳門市場博彩下注額的增長，其中轉碼金額按年增加73%、非轉碼入箱數目按年增加15%，以及角子機及電子桌面博彩收入總額按年增加30%。

此外，金沙中國季內中場博彩毛收入按年增長8%，增速為整體市場季度4%中場博彩毛收入增長率的兩倍。與2025年第二季相比，金沙中國博彩毛收入總額按年增長4%，而澳門市場的博彩毛收入總額則持平。倘若轉碼博彩達到預期的贏款率，金沙中國的博彩毛收入總額按年增幅達14%。金沙中國季度貴賓博彩轉碼金額份額亦達到領先市場的26%。

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