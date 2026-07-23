港股好淡爭持 二萬五關角力｜古天后

7月23日，大致天晴，但初時中東緊張局勢持續，紐約期油再度向90美元進逼，布油更於六個星期以來首次升穿每桶95美元，加劇通脹升溫擔憂，美股周三偏軟。道指高開62點後，升幅擴至最多286點，高見52511，其後反覆回軟，道指收市回吐6點，報52218；標指跌10點或0.14%，報7498；納指跌157點或0.57%，報25690。

油價年底前或升上100美元

美國國務卿魯比奧喺菲律賓舉行的東盟外長會議上，批評伊朗未有遵守有關霍爾木茲海峽協議，並指該國對和平談判並不認真，言論刺激紐約期油一度抽升4.36%，每桶高見88.61美元，收市報86.83美元，仍漲2.95%；布蘭特期油曾彈高4.9%至95.47美元，收市報94.07美元仍升3.36%。Bernstein報告指出，如果中東衝突延續，以及經合組織（OECD）成員國商業石油庫存繼續被提取，油價今年底前將升上100美元。

Alphabet於周三美股收市後公布業績，股價反覆下挫1.5%，盤後股價再跌逾3%。Energy Group Capital研究主管Amanda Lyons認為，Alphabet不僅公布業績，同時反映整個人工智能（AI）投資周期健康狀況，若管理層對投資承諾被認為有猶豫，整體AI建設持續性將受質疑。

其他重磅股方面，Tesla亦於周三收市後派成績表，股價跌1.3%，業績公布後盤後再跌逾4%；微軟、IBM及亞馬遜全部跌逾1%，Meta跌2.6%；SpaceX未能重返招股價，回復跌勢，再跌6.7%。Nvidia則升2.3%，為表現最強道指成份股。

據彭博引述消息人士指出，特朗普政府周五前將向數十個經濟體貨品徵收新關稅，旨在確保即使臨時性10%全球關稅屆滿，其關稅體系仍可維持。通脹憂慮加劇，美國10年期債息曾升3.7個基點，至4.665厘，對息口較敏感嘅2年期債息漲5個基點，至4.311厘，而30年期長債孳息今年有27個交易日高於5厘，為2007年以來最多。美滙指數一度跌0.15%至101.02，日圓從40年低位回升0.29%至162.69兌每美元。

恒指短線阻力仍為100日線

至於港股昨日窄幅上落，恒指雖再度跌穿25000水平，但暫未見明確方向。恒指自6月低位22518反彈至本周高位25253，累積一定升幅下，短線需進行整固，除非有更利好消息，否則現市場動力持續減弱。不過，市場仍憧憬7月底內地政治局會議，或會推出更多刺激經濟政策，甚至宣布減息降準等利好股市措施，令大戶淡友亦不敢大手做空，形成近日好淡爭持局面。

夜期昨日見反彈，恒指又再逼近25000關，今早黑期重返24900水平之上徘徊，料港股亦高開，再度挑戰25000關，即20周線約25050。短線恒指阻力仍為100日線約25200-25250，下一阻力為25500即30周線附近，較大阻力為250日線即25700亦為50周線所在。

至於短線支持為10日線及50日線匯聚區，約24600-24700，下一支持為10周線約24400，重要支持為20日線約23950亦為5周線所在，接近24000關口，此關不容有失，留意一旦跌穿50日線及10周線，整個反彈或結束，反轉形態下，港股或展開新一輪跌浪。

古天后