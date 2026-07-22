BDO立信德豪料全年IPO集資4000億 排隊上市企業技術含量升

BDO立信德豪預料，香港新股市場將持續向好，今年全年新股集資額有望達4000億元（港元，下同）。立信德豪董事總經理林鴻恩指，截至7月中旬，今年已有約100間新上市公司，集資額約2600億元，若市場沒有重大動盪，全年新股數目可達180至200間，集資額甚至可超過4000億元。

資訊科技、醫療保健及工業為主

林鴻恩表示，A+H股上市及18A、18C章節上市為兩大增長引擎。上半年A+H股上市公司集資額佔市場58%，18A及18C企業則佔20%，兩者合計佔整體新股集資額約八成。他指出，目前約有500間公司已提交上市申請正在排隊，行業分布與過去十二個月相似，以資訊科技、醫療保健及工業為主，但這些企業的技術含量較以往明顯提升，從輕工業轉向重工業及高科技領域。

逾千A股可港上市 料新股熱持續

林鴻恩預期，新股熱潮將延續至2026年下半年及2027年，主因是內地有大量合資格的A股公司有意來港上市。他透露，現時約5500間A股上市公司中，約三分之一符合來港上市的市值要求，扣除已上市或已申請的公司，仍有超過1000間合資格。

海外公司方面，林鴻恩表示，除一帶一路沿線國家企業外，近期亦有歐洲及美國公司表示有興趣來港上市，部分企業的產品主力並非大中華市場，純粹希望利用香港金融市場集資，說明香港是一個國際金融中心。

約80%大市值公司ESG獨立核證

ESG及可持續核證方面，立信德豪會計師事務所董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢提到，今年ESG大獎有超過130間上市公司申請參加。在獨立核證趨勢方面，大市值公司約80%已做到獨立核證，中市值約61%，小市值約42%至51%，H股公司約73%。鄭文漢預計，會計及財務匯報局（AFRC）有關可持續核證監管框架的諮詢結論將於今年內出台，獨立核證將成為趨勢。