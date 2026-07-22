首批港股個股槓桿及反向ETF快登場 料聚焦騰訊及阿里等龍頭股

作為亞洲金融市場中心，本港投資產品越來越豐富，個股槓桿及反向產品近年需求亦越來越熾熱。以去年3月上市的標的產品（追蹤海外個股槓桿及反向產品）為例，截至今年5月，已佔同類產品市場管理資產總值及日均成交額分別達80%及78%。由於海外標的產品深受投資者歡迎，證監會於今年6月初，修訂相關規定，首次容許發行商推出追蹤香港股票的槓桿及反向產品。市場預期，首批港股標的產品將於下半年集中上市，進一步豐富市場生態。

相關文章：SK海力士槓桿ETF超波動 散戶隨時輸身家 證監提醒長揸或與正股偏離

業界態度「審慎而積極」

香港證券及期貨專業總會會長陳志華認為，業界對發行個股槓反產品態度「審慎而積極」。積極方面，目前市場需求旺盛，而現時同類產品僅12隻，發展空間大，加上證監會已「開綠燈」，容許發行以港股為標的的個股槓反產品；審慎則因產品屬高風險，證監會設有嚴格門檻，要求標的須為主要交易所上市、具高流通量的超大型股，最大槓桿倍數限於正負2倍。

他透露，多隻頭號ETF發行商正積極部署，預計首批港股個股槓桿產品將於今年下半年集中上市，標的將聚焦騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）等高流動性龍頭股。至於海外產品，他預期發行商將優先考慮美股科技7巨頭，隨後為韓股（如三星、SK海力士）及日股龍頭，以符合市值、成交、上市地及行業關注度等現有監管要求。

香港個股（海外和港股）槓桿及反向產品部分發行要求 在主要海外交易所上市及具高流通量的超高市值股票或熱門的香港上市股票作為標的

最大槓桿倍數為2倍至負2倍

產品提供者須持續監察其產品容量

產品提供者須制訂穩健業務應急計劃，以限制產品極端下行風險，包括下調產品槓桿倍數，並設立止蝕機制等

相關股票短暫停牌或停牌，該產品須自動暫停買賣

涉海外產品面臨技術障礙

然而，在開發新ETF產品，尤其涉及海外標的時，業界卻面臨多重技術障礙。陳志華指出，首先是衍生工具對沖成本問題，如採用合成模擬策略的產品（如南方兩倍做多海力士（7709）），需透過掉期合約實現槓桿敞口，市場劇烈波動時對沖費用將會急升；其次是環球交易時差，當標的市場（如韓國）休市而香港開市時，產品價格易現大幅溢價或折讓。

香港投資基金公會行政總裁葉森森表示，現時政府及監管機構一直與基金業界保持緊密溝通，循序漸進推動市場創新，監管機構對新產品一直是採取審慎而有序的發展策略。

葉森森表示，槓桿及反向產品本質上屬於ETP（因涉及衍生工具），其風險特徵與傳統ETF不同，建議投資者在作出任何投資決定前，應充分了解相關產品的特性及風險，並審慎作出選擇。

