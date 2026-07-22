首批港股個股槓桿及反向ETF快登場 料聚焦騰訊及阿里等龍頭股
發佈時間：12:10 2026-07-22 HKT
作為亞洲金融市場中心，本港投資產品越來越豐富，個股槓桿及反向產品近年需求亦越來越熾熱。以去年3月上市的標的產品（追蹤海外個股槓桿及反向產品）為例，截至今年5月，已佔同類產品市場管理資產總值及日均成交額分別達80%及78%。由於海外標的產品深受投資者歡迎，證監會於今年6月初，修訂相關規定，首次容許發行商推出追蹤香港股票的槓桿及反向產品。市場預期，首批港股標的產品將於下半年集中上市，進一步豐富市場生態。
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業界態度「審慎而積極」
香港證券及期貨專業總會會長陳志華認為，業界對發行個股槓反產品態度「審慎而積極」。積極方面，目前市場需求旺盛，而現時同類產品僅12隻，發展空間大，加上證監會已「開綠燈」，容許發行以港股為標的的個股槓反產品；審慎則因產品屬高風險，證監會設有嚴格門檻，要求標的須為主要交易所上市、具高流通量的超大型股，最大槓桿倍數限於正負2倍。
他透露，多隻頭號ETF發行商正積極部署，預計首批港股個股槓桿產品將於今年下半年集中上市，標的將聚焦騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）等高流動性龍頭股。至於海外產品，他預期發行商將優先考慮美股科技7巨頭，隨後為韓股（如三星、SK海力士）及日股龍頭，以符合市值、成交、上市地及行業關注度等現有監管要求。
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香港個股（海外和港股）槓桿及反向產品部分發行要求
涉海外產品面臨技術障礙
然而，在開發新ETF產品，尤其涉及海外標的時，業界卻面臨多重技術障礙。陳志華指出，首先是衍生工具對沖成本問題，如採用合成模擬策略的產品（如南方兩倍做多海力士（7709）），需透過掉期合約實現槓桿敞口，市場劇烈波動時對沖費用將會急升；其次是環球交易時差，當標的市場（如韓國）休市而香港開市時，產品價格易現大幅溢價或折讓。
香港投資基金公會行政總裁葉森森表示，現時政府及監管機構一直與基金業界保持緊密溝通，循序漸進推動市場創新，監管機構對新產品一直是採取審慎而有序的發展策略。
葉森森表示，槓桿及反向產品本質上屬於ETP（因涉及衍生工具），其風險特徵與傳統ETF不同，建議投資者在作出任何投資決定前，應充分了解相關產品的特性及風險，並審慎作出選擇。