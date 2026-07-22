SK海力士槓桿ETF超波動 散戶隨時輸身家 證監提醒長揸或與正股偏離

南方東英發行的兩倍做多SK海力士（7709）去年10月上市，截至上月底市值一度突破1,300億元，一度奪去盈富基金長達近30年的交易所交易產品（ETP）市值榜首寶座。該產品近期日均成交額屢屢突破百億港元，交投熱度甚至超越傳統藍籌股，這隻以韓國AI存儲巨頭為標的之槓桿產品，在港出現爆發式增長；然而隨後股價劇烈波動，其市值大跌逾6成至不足500億元。分析認為，南方兩倍做多SK海力士波動之大令人咋舌，正好反映個股槓桿及反向產品作為金融市場「雙刃劍」特質，有危亦有機，既可提升香港金融競爭力，同時潛藏風險，如近日韓國股市股災式下跌，令這類產品隨時令散戶輸身家。

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證監：不適合超過一天持有

證監會回應《星島》查詢時表示，單一股票槓桿及反向產品屬複雜而且高度波動的每日投資產品，不適合超過一天持有，因為在較長持有期內，其表現未必能追蹤相關股票，並可能與相關股票回報出現顯著偏離，鼓勵投資者在投資前充分了解產品性質及潛在風險。

現有個股槓桿及反向產品資產管理規模

產品 資產管理規模 南方兩倍做多海力士 (7709) 469.5億元 南方兩倍做多三星電子 (7747) 126億元 南方兩倍做空三星電子 (7347) 3億元 南方兩倍做多特斯拉 (7766) 7876萬元 南方兩倍做多英偉達 (7788) 7557萬元 南方兩倍做空特斯拉 (7366) 5425萬元 南方兩倍做多Coinbase (7711) 3894萬元 南方兩倍做空英偉達 (7388) 3586萬元 南方兩倍做多MSTR (7799) 3473萬元 南方兩倍做空MSTR (7399) 3202萬元 南方兩倍做多巴郡 (7777) 2405萬元 南方兩倍做空Coinbase (7311) 1250萬元

*數據來源：港交所，數字截至昨日

證監會又指，一直密切監察在香港上市的單一股票槓桿及反向產品，包括其對相關市場可能帶來的影響，並持續留意任何新出現風險或問題。同時鑑於該類產品價格波動較大，證監會已提醒產品管理公司保持警覺，妥善管理風險。證監會強調，在規管槓桿及反向產品時，將致力在促進市場發展和投資者選擇，以及確保設有適當保障措施以應對這類複雜產品所帶來的風險之間取得適當平衡。

近期兩倍做多SK海力士熱炒，日均成交額屢屢突破百億港元，交投熱度甚至超越傳統藍籌股。

ETP成港金融市場新增長點

自2025年3月香港首度推出以海外上市股票為標的之個股槓桿及反向產品以來，其市場規模出現驚人增長。香港證券及期貨專業總會會長陳志華引述數據指出，上述產品的管理資產及日均成交額分別激增逾302倍及136倍，至1060億及93億元。他相信，個股槓桿及反向產品絕對有潛力成為香港鞏固國際金融中心地位、提升全球競爭力的新增長點。

熟悉資本市場的澳洲會計師公會大中華區副會長梁祐庭則認同，ETP可成為香港金融市場其中一新增長點，但提醒不能單憑幾隻熱門槓桿產品的成交額來衡量。他指出，槓桿及反向產品的實際用途在於讓投資者作短線部署、對沖或調整市場敞口。

香港投資基金公會行政總裁葉森森則表示，香港ETP市場目前交投活躍，部分動力來自槓桿及反向產品。然而目前香港該類產品的資產管理規模在亞太區排名第六，整體規模仍相對較小，顯示未來具備顯著增長空間。

金融創新從來都是雙刃劍

本港自去年1月起陸續允許發行商推出個股槓桿及反向產品，但金融創新從來都是雙刃劍。陳志華以韓國市場為鑑指出，韓國於今年5月底放行首批單一股票槓桿交易所交易基金（ETF），雖激發交易熱潮，卻加劇市場震盪。近期股市大跌下，槓桿導致當地逾30萬散戶遭強制平倉，部分散戶血本無歸甚至資不抵債。

梁祐庭亦稱，不能單純將韓國問題歸因於單一股票槓桿產品，韓國經驗的真正啟示，在於不能僅在產品推出時評估風險，監管機構、發行商和交易所須在整個產品生命周期內持續觀察市場集中度、對沖容量和投資者行為，並在風險累積初期作出調整。

聖方濟各大學創業培育中心副總監葉文瀚亦強調，本港在借鑑韓國經驗時，應持續檢視投資者適當性要求及流動性提供者在極端市況下履職能力，避免散戶過度追逐短線槓桿交易。

今年交易所買賣基金(ETF)和槓桿及反向產品平均成交額

月份 平均成交金額(元) 按月變動(%) 6月 635億 +26.5 5月 502億 +22.9 4月 408億 -27 3月 558億 +45 2月 386億 -1 1月 390億 +47

香港與韓國有本質不同

至於本港如何加強對相關產品的監管，陳志華直言，香港與韓國有本質不同，現行監管方向正確。他指出，證監會一直採取漸進、有管理的開放策略，建立較完善保障措施，包括要求產品提供者持續監察容量、維持合理緩衝、制訂應急計劃，但實際仍可進一步強化。例如，可針對高波動標的引入動態槓桿調整機制，當波動率超標時自動下調槓桿倍數；加強散戶適當性評估，確保投資者理解「單日回報」與「長期持有」的本質區別；以及強化產品溢價監測與披露。

梁祐庭認為，監管當局下一步應持續觀察產品在實際市場中的運作，包括管理資產相對正股流動性、買賣差價和折溢價是否合理，以及在極端市況下是否仍有足夠容量完成每日再平衡。他相信，香港目前採取分階段發展的方向是謹慎而合理的，監管應隨市場發展逐步調整，既不能因產品受歡迎便立即全面收緊，也不能等到產品規模已影響市場穩定才作反應。

韓散戶「All in」炒股 天堂變地獄

事實上，今年以來韓國股市走勢有如「過山車」，雖然一度領漲全球，惟自7月起突然急轉直下，累跌逾23.1%，陷入技術性熊市。原先被視為吸引海外資金回流的創新產品個股槓桿ETF，更成為加劇市場波動的「罪魁禍首」，引發散戶「傾家蕩產」，甚至「砍殺財經網紅」等亂象，情況幾近失控，逼使當地監管機構緊急出手整頓（詳見附表）。分析指出，結合韓國散戶「傾囊所出、高槓桿搏殺」的交易特性，股市亂象一開始就難以避免。

南韓當局於今年5月開綠燈，批准首批掛鈎三星電子與SK海力士兩大權重股的「2倍槓桿ETF」上市，初衷是引導海外資金回流，尤其針對香港上市的同類產品。然而該批產品上市後卻點燃散戶投機心態，據韓國金融監督院（FSS）統計，上述產品上市不足1個月，資產規模便由約30億美元急增至91億美元（約700億港元），當地散戶持有佔比高達92%，外資流入卻相當有限。

韓國監管措施一覽 提高晶片槓桿ETF按金要求最低按金由1000萬韓圜，提高至3000萬韓圜

將最低交易單位從1股提高至20股

將禁止發行新的單一股票槓桿產品

要求散戶投資者參加額外的風險課程

踏入7月股市大跌，散戶損失慘重哀鴻遍野。截至7月13日，約32萬至36萬個帳戶被券商全額強制平倉，部分更資不抵債。有報道指，有散戶將約8,000萬韓圜（約43萬港元）的婚房資金投入槓桿產品，虧損近四分一，最終延後婚期；更有20多歲青年因聽信財經網紅推薦，借錢重倉購入SK海力士，股價暴跌導致嚴重虧損，疑因爆倉懷恨在心，於釜山持刀刺傷該名網紅。韓國網絡論壇上亦充斥「還我血汗錢」的哀嚎。

香港股票分析師協會副主席曾永堅分析稱，韓股散戶參與度高，而且普遍採用高槓桿操作模式，爆倉亂象或無可避免。他認為，近期韓國出台的整治措施，長遠有助抑制個股槓桿ETF過度投機，推動市場更健康規範發展；但短期由於市場存量槓桿盤龐大，政策收緊直接導致部分頭寸被逼平倉，加劇拋壓與波動性。

記者 關紀紅

【香港金融再出發系列-ETF旋風】

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