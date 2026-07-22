留意資金互換 老登股見調整｜古天后

7月22日，部份時間有陽光，有幾陣驟雨，日間天氣炎熱。半導體股繼續反彈帶動下，美股噚晚造好，道指高開77點後，升幅擴大至最多531點，收市升幅收窄至385點或0.74%，報52224；標指升65點或0.89%，報7509；納指顯著反彈329點或1.29%，報25837。

重磅股中，SpaceX結束七連跌，股價收市反彈3.1%，同時帶動Tesla升2.5%；Nvidia回升2%，Alphabet、IBM及微軟則回吐逾1%，亞馬遜亦跌1%，明顯資金從老登股流出，又再被AI及半導體股吸引。費城半導體指數大幅上揚5.21%，英特爾、美光科技(Micron)及超微半導體(AMD)升幅介乎8.1%至12.2%。

《日經新聞》報道，台積電正與客戶磋商，計劃2027年起提高晶片代工生產服務費最多10%，涉及先進及成熟製程晶片，以彌補製造成本上漲，台積電ADR回升5.6%；SK海力士（SK hynix）ADR急升13.8%。

瑞銀：動力股拋售已近尾聲

瑞銀交易部門認為，動力股拋售已接近尾聲，投資者重新就人工智能（AI）及晶片股建倉。該行對沖基金股票衍生工具銷售主管Michael Romano指出，AI基本因素改善係趁低買入訊號，建議採取逐步吸納策略。

不過，摩根大通行政總裁Jamie Dimon於CNBC訪問中認為，投資者低估全球經濟面臨嘅風險，包括地緣政治及政府財政，最終可能引發市場震盪。佢表示以佢個人而言，唔會喺現水平買入股票或美國長年期國債。同時佢對AI發展前景同樣審慎，當前投資熱潮比作互聯網發展初期，擔心投入巨大資金未能預期般，如期獲得回報。最早發展互聯網嘅雅虎及Netscape均沒落，只有Google及Facebook最終成為贏家。

滙豐首席多元資產策略員Max Kettner於彭博電視訪問中認為，投資者應喺美企今季業績期過後降低美股持倉，警告持倉及市場情緒變化、財政刺激作用減退，以及美國國會中期選舉，均可能觸發市場回調5%至10%。

美國10年期債息曾升4.65個基點，至4.6382厘；對息口較敏感的2年期債息上揚4.25個基點，至4.2488厘。美滙指數一度漲0.25%，至101.2；日圓降0.46%，至163.25兌每美元，跌穿7月1日的低位，再創1986年以來新低。

恒指首個支持為24900至25000

港股昨日表現反覆，目前好淡雙方於25000水平附近爭持，最終恒指收市跌10點，報25132，成交額則縮水至2,899億元，恒指已逼近較重要阻力區，現水平再追貨值博率不高，反映資金於現水平變得審慎，不過持貨者亦不急於落車，仍在觀察後市能否再向上突破。值得留意是，昨日亞太區股市包括日、韓及台股大幅反彈，港股反而停滯不前，而港股之中嘅High Beta股，包括AI及晶片股等大幅反彈，相反老登股如騰訊（700）及美團（3690）等不進則退，似乎資金又再進行pair trade，再次由老登股流向high beta股份。

喺呢個情況下，隔晚夜期回落逾百點，ADR亦顯著回落，重返25000水平之下。今早黑期於24950水平附近徘徊，預料恒指今早將低開。昨日已提到，港股反彈有機會接近尾聲，恒指暫仍受制100日線，加上近幾個交易日，即使恒指再挑戰高位亦未能做到價量齊升，成交動力正減弱，今日一旦再顯著跌穿20周線，約25050水平，料再往下尋找支持。

目前首個支持為24900-25000水平，即20周線及5日線所在，下一支持為24700，即50日線附近，下方剛好為24550，即10日線所在。如失守呢幾條平均線，則有機會進一步直指30日線及20日線，即23800-24000水平。此水平為好友極重要防線，一旦失守，則港股又回復跌勢，展開下一輪跌浪。

古天后